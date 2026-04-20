Самолет упал прямо во двор жилого дома — есть погибший

На месте крушения / © Associated Press

Легкомоторный самолет разбился во дворе жилого дома в Тампе (штат Флорида), один человек не выжил.

Об этом сообщил телеканал CBS News.

Самолет Cessna упал в 08:35 по местному времени во дворе жилого дома. На участке произошел пожар, здание получило незначительные повреждения. Причина крушения неизвестна. На борту находился только пилот, он погиб.

«По прибытии на место следователь документировал место происшествия и осмотр самолета. Затем самолет будет перемещен в хранилище для дальнейшего исследования», — говорится в заявлении Национального совета по безопасности на транспорте.

Напомним, самолет польских авиалиний LOT, вылетевший из Варшавы в Стамбул, ударила молния. Инцидент произошел через несколько минут после взлета. Пилоты вернули самолет в аэропорт имени Шопена.