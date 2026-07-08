Самолет упал в море с высоты 10 км: успел сообщить пилот перед катастрофой

Самолет упал в море близ Пакистана

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Грузовой самолет с пятью членами экипажа на борту внезапно исчез с радаров над Аравийским морем во время выполнения регулярного рейса из Объединенных Арабских Эмиратов в Пакистан. Перед катастрофическим падением с высоты более десяти километров экипаж успел сообщить о серьезных технических проблемах с навигационной системой и критической потере контроля над управлением.

Об этом пишет Daily Star.

Последние слова пилота и отказ систем

Воздушное судно частной пакистанской авиакомпании K2 Airways выполняло плановый грузовой маршрут из города Шарджа в Карачи. Во вторник, 7 июля, в 21.18 по местному времени пилоты экстренно связались с диспетчерами и доложили о сбое в работе навигационного оборудования. Центр управления воздушным движением оперативно отреагировал на запрос и предоставил экипажу необходимые инструкции по стабилизации курса.

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«Грузовый рейс B 737 авиакомпании K2 Airways, следовавший из Шарджи в Карачи, сообщил о проблеме с навигационной системой и был немедленно направлен Карачским центром управления», — говорится в официальном заявлении Управления аэропортов Пакистана.

Тем не менее, ситуация на борту стремительно выходила из-под контроля экипажа. Последнее переданное сообщение от пилота содержало ключевую фразу из трех слов на английском языке: «rolling or floating» (кренится или парит).

Авиационные эксперты объясняют, что термин «крен» обычно описывает наклон самолета из стороны в сторону. Хотя это вполне нормальное явление во время запланированного поворота, неконтролируемый крен свидетельствует о катастрофическом отказе системы управления, жесткой турбулентности, серьезном повреждении конструкции корпуса или асимметричной тяге двигателей.

В то же время термин «парение» пилоты традиционно применяют при посадке, когда воздушное судно из-за слишком высокой скорости продолжает лететь над взлетно-посадочной полосой вместо касания шасси. Озвучивание этих терминов на большой крейсерской высоте недвусмысленно указывает на то, что командир отчаянно боролся с аномальным аэродинамическим поведением неисправного самолета.

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Аномальное пике и история самолета

Данные радаров Гражданской авиации и сервиса отслеживания полетов Flightradar24 воспроизвели жуткую картину последних минут полета. Около 21:21 самолет внезапно начал терять высоту, затем совершил кратковременный набор, после чего сорвался в стремительном и смертельном пике. За неполные две минуты тяжелый грузовой борт пролетел вниз около десяти с половиной километров.

Последняя точка передачи данных зафиксировала борт на высоте всего 335 метров над уровнем моря с аномальной скоростью вертикального понижения более 6800 метров в минуту. После этого радарная и радиосвязь окончательно оборвалась на расстоянии 155 морских миль к западу от Карачи. Военно-морские силы и военно-воздушный флот развернули масштабную поисково-спасательную операцию на месте вероятного падения в Аравийском море.

Пропавший борт модели Boeing 737-400 имел довольно длительную историю эксплуатации. Он был выпущен еще в 1999 году в качестве классического пассажирского лайнера для российской компании «Аэрофлот». В 2012 году самолет прошел глубокую модернизацию и полностью переоборудован на грузовой фрахтователь. Для пакистанского перевозчика K2 Airways, основанного в 2017 году, это было единственное воздушное судно в авиапарке. Авиакомпания начала его коммерческую эксплуатацию только в начале 2024 года.

Напомним, двухместный самолет едва не разбился из-за насекомого . Инцидент произошел через две минуты после взлета, на высоте около 1130 метров.

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