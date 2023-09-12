Самолет "Уральских авиалиний" совершил аварийную посадку посреди поля: что случилось, фото, видео

Всех пассажиров эвакуировали из самолета с помощью надувных трапов.

Самолет "Уральских авиалиний" совершил аварийную посадку неподалеку от Новосибирска 12 сентября. Авиасудно со 170 людьми на борту летело из Сочи в Омск, однако экстренно село прямо посреди пшеничного поля, перед тем подав сигнал тревоги.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды и Телеграм-каналы.

Самолет "Уральских авиалиний" Airbus A320 отправился из Сочи в Омск, однако вынужден был совершить экстренную посадку в пшеничном поле в районе села Каменки недалеко от Новосибирска. На борту самолета находились 170 человек (из них 23 ребенка).

Перед посадкой самолет подавал сигнал тревоги из-за отказа гидросистемы. После этого судно должно было сесть в аэропорту Новосибирска, однако вскоре исчезло с радаров. Впоследствии стало известно, что самолет приземлился прямо посреди пшеничного поля в районе села Каменки Новосибирской области.

Самолет "Уральских авиалиний" совершил аварийную посадку 12 сентября/Фото из российских Телеграм-каналов

Во время посадки самолет остался невредимым. Россияне утверждают, что возгорания не было, однако на фото и видео с места происшествия видна черная копоть у крыла.

Самолет "Уральских авиалиний" совершил аварийную посадку 12 сентября/Фото из российских Телеграм-каналов

Российский самолет совершил аварийную посадку посреди поля у Новосибирска

Во время инцидента никто не пострадал. Всех пассажиров эвакуировали из самолета с помощью надувных трапов и отвезли в местный дом культуры.

Новосибирский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Самолет "Уральских авиалиний" совершил аварийную посадку 12 сентября/Фото из российских Телеграм-каналов

Самолет "Уральских авиалиний" совершил аварийную посадку 12 сентября/Фото из российских Телеграм-каналов

Самолет "Уральских авиалиний" совершил аварийную посадку 12 сентября/Фото из российских Телеграм-каналов

Самолет "Уральских авиалиний" совершил аварийную посадку 12 сентября/Фото из российских Телеграм-каналов

К слову, летом пассажирский самолет авиакомпании Air India, летевший из Дели в Сан-Франциско, вынужден был совершить экстренную посадку в российском Магадане из-за проблем с двигателем. На борту находились 216 пассажиров и 16 членов экипажа.

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