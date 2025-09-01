Самолет в Гренландию пришлось развернуть на полпути: что произошло

Самолет / © Pixabay

Рейс United из Ньюарка в Гренландию вернулся обратно после того, как в аэропорту назначения временно остановили проверку безопасности из-за недостаточной подготовки персонала.

Об этом сообщает издание Рeople.

Самолет Boeing 737 вылетел из аэропорта Ньюарк Либерти в 11:41 по местному времени и должен был приземлиться в Нууку около четырех часов. Однако примерно через 90 минут полета самолет резко изменил курс и в 13:18 начал обратный полет в Ньюарк. Примерно через два с половиной часа он благополучно приземлился в аэропорту отправления.

Как сообщает администрация аэропорта Нуука (Greenland Airports), временная остановка проверок безопасности для международных пассажиров была связана с тем, что персонал не прошел надлежащее обучение. В пресс-релизе указано, что дополнительное обучение сотрудников, ответственных за досмотр международных пассажиров, не соответствует современным требованиям.

Проблема касалась только международных пассажиров — внутренние рейсы проходили проверку в обычном режиме. Аэропорт сотрудничает с Датским управлением гражданской авиации для устранения выявленных недостатков в обучении персонала и быстрого восстановления нормальной работы для международного трафика.

Greenland Airports сообщили, что проверки безопасности возобновятся. Сертифицированный персонал из двух датских аэропортов прибыл в Нуук и готов к восстановлению международных операций. Также принимаются меры для того, чтобы местный персонал быстро вернулся к полному рабочему режиму.

United Airlines планирует возобновить регулярные рейсы из Ньюарка в Нуук уже 30 августа. Пассажирам, пострадавшим из-за закрытия аэропорта, предоставлена гибкость в изменении планов путешествия. Рейс из Ньюарка в Нуук осуществляется по вторникам и субботам, а обратный — по средам и воскресеньям.

