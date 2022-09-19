Самолет ВМС США столкнулся с птицей и упал на дом (видео)

Самолет американских ВМФ, выполнявший тренировочный полет в штате Техас, столкнулся с птицей и упал.

Было повреждено не менее одного дома.

Об этом сообщает New York Post.

Самолет вылетел со вспомогательной военно-морской базы в Кингсвилле и должен был приземлиться на базе Форт-Верт. На записи слышны слова пилота о том, что произошла чрезвычайная ситуация, и он попытается долететь до взлетно-посадочной полосы. Перед аварией в Лейк-Верти пилот сообщил диспетчеру, что добраться до места назначения ему не удастся.

Пилоту, курсанту и инструктору удалось катапультироваться. Однако парашют одного из них зацепился за линию электропередач.

Напомним, в Балтийское море у побережья Латвии упал легкомоторный самолет Cessna. На борту находились четыре человека.

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