Самолет врезался в автомобиль во время экстренного приземления на шоссе: видео
В результате аварии водитель автомобиля получила незначительные травмы.
В американском штате Флорида легкомоторный самолет Beechcraft 55 врезался в автомобиль Toyota Camry во время аварийного приземления на автомагистрали с оживленным транспортным движением.
Об этом пишет издание The New York Post.
27-летний пилот самолета решился на экстренную посадку из-за проблем с двигателем.
Кадры с видеорегистратора автомобиля, который двигался сразу за Camry, крупным планом показывают, как самолет приземляется на оживленную дорогу и стремительно врезается прямо в автомобиль.
Казалось, самолет подпрыгнул, отбившись от машины, прежде чем упасть чуть левее.
Свидетель аварии Джим Коффи, из машины которого были сняты эти кадры, отметил, что самолет был в считанных секундах от столкновения с его автомобилем, но пролетел над ним и врезался в другой автомобиль.
57-летнюю водительницу Camry доставили в местную больницу, она чудом получила лишь незначительные травмы.
Пилот и его пассажир не пострадали.
На фотографиях последствий аварии видно смятый багажник автомобиля и самолет, у которого, похоже, был оторван нос и колесо.
Федеральное управление гражданской авиации возьмет на себя инициативу по расследованию инцидента с экстренной посадкой.
