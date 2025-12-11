ТСН в социальных сетях

Самолет врезался в автомобиль во время экстренного приземления на шоссе: видео

В результате аварии водитель автомобиля получила незначительные травмы.

Самолет Beechcraft 55 после аварии

В американском штате Флорида легкомоторный самолет Beechcraft 55 врезался в автомобиль Toyota Camry во время аварийного приземления на автомагистрали с оживленным транспортным движением.

Об этом пишет издание The New York Post.

27-летний пилот самолета решился на экстренную посадку из-за проблем с двигателем.

Кадры с видеорегистратора автомобиля, который двигался сразу за Camry, крупным планом показывают, как самолет приземляется на оживленную дорогу и стремительно врезается прямо в автомобиль.

Казалось, самолет подпрыгнул, отбившись от машины, прежде чем упасть чуть левее.

Свидетель аварии Джим Коффи, из машины которого были сняты эти кадры, отметил, что самолет был в считанных секундах от столкновения с его автомобилем, но пролетел над ним и врезался в другой автомобиль.

57-летнюю водительницу Camry доставили в местную больницу, она чудом получила лишь незначительные травмы.

Пилот и его пассажир не пострадали.

На фотографиях последствий аварии видно смятый багажник автомобиля и самолет, у которого, похоже, был оторван нос и колесо.

Федеральное управление гражданской авиации возьмет на себя инициативу по расследованию инцидента с экстренной посадкой.

Напомним, истребитель элитной демонстрационной эскадрильи Thunderbirds Воздушных сил США разбился в пустыне Южной Калифорнии. Пилоту F-16 удалось безопасно катапультироваться.

