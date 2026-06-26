Самолет врезался в один из самых высоких небоскребов мира: что известно (фото)

Самолет врезался в небоскреб в Пекине / © AP

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В Пекине в пятницу, 26 июня, небольшой самолёт врезался в 109-этажную башню CITIC Tower (China Zun) — самое высокое здание китайской столицы.

Об этом сообщило издание CNN.

В социальных сетях появились видео с места происшествия, на которых видно, как с небоскреба падают обломки. На записях также можно заметить хвостовую часть самолета и такси с разбитым окном, которое находилось возле здания.

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Как сообщил журналист CNN, после инцидента возле небоскреба собрались люди, которых эвакуировали из здания. На месте работали спасатели, полицейские и медики.

Судя по кадрам, распространившимся в интернете, регистрационный номер воздушного судна может принадлежать легкому спортивному самолету Sunward SA 60L Aurora китайского производства. По предварительным данным, самолёт принадлежит местной авиационной компании общего назначения.

В то же время опубликованные в сети неподтвержденные данные сервиса Flightradar24 свидетельствуют о том, что перед аварией самолет, возможно, значительно отклонился от запланированного маршрута.

В CNN отметили, что обратились за комментариями к китайским властям, а также позвонили по номеру, указанному в регистрационных данных владельца самолета, чтобы выяснить обстоятельства инцидента.

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Самолет врезался в небоскреб в Пекине / © AP

Напомним, ранее в международном аэропорту Франкфурта самолёт Boeing 787-9 Dreamliner авиакомпании Lufthansa внезапно наклонился вперёд и коснулся земли носовой частью после обрушения носовой стойки шасси.

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