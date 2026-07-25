Самолет врезался в жилой дом: есть погибший, полиция разыскивает еще одного человека

Самолёт Tecnam. Иллюстративное фото: Dtom/CC BY-SA 3.0

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В федеральной земле Нижняя Саксония в Германии произошла авиакатастрофа с участием легкого самолета. Воздушное судно упало на жилой дом в городе Гандеркезе, в результате чего погиб по меньшей мере один человек.

Об этом сообщило издание Mirror.

Местные власти подтвердили гибель мужчины. На данный момент официально не сообщается, был ли он пилотом самолета. В то же время, как отметил представитель полиции Нижней Саксонии, правоохранительные органы разыскивают ещё одного человека, который, по предварительным данным, также мог находиться на борту.

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По информации правоохранительных органов, дом после столкновения получил серьезные повреждения и потенциально находится под угрозой обрушения. Несмотря на это, семьи, проживающей в доме, во время аварии дома не было, поэтому среди жильцов пострадавших нет.

В связи с инцидентом над районом временно приостановили воздушное движение. Спасательные службы используют дроны для обследования места катастрофы и координации работ. Кроме того, власти отключили электроснабжение на улице, где произошла авария, а для местных жителей открыли временный контактный пункт на территории соседнего стрельбища Гандеркезе.

Сообщается, что разбился одномоторный четырёхместный самолёт итальянского производителя Tecnam. По данным местных СМИ, его длина составляет около 7,5 метра, а размах крыльев — примерно 10,5 метра.

На месте происшествия работают несколько пожарно-спасательных подразделений и другие экстренные службы. Ожидается, что самолет будут извлекать из-под завалов с помощью крана, а состояние поврежденного здания оценит инженер Федерального агентства технической помощи (THW).

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Причины авиакатастрофы пока остаются неизвестными. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.

Напомним, спустя 74 года после катастрофы у берегов Пуэрто-Рико экспедиция обнаружила обломки самолета Pan Am. Именно эта катастрофа, унесшая жизни 52 человек, стала переломным моментом для гражданской авиации.

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