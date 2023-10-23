Самолет задержали на 5 часов из-за одного комара: что он натворил

В Амстердаме задержали самолет авиакомпании EasyJet из-за того, что его пилота укусил комар.

Об этом сообщает The Sun.

Рейс направлялся в Манчестер, Великобритания. Пассажирам пришлось ждать более пяти часов, пока самолет был продезинфицирован, прежде чем они смогли сесть на борт.

Сначала путешественникам сказали, что задержка произошла по техническим причинам.

Среди пассажирок была ветеринар Рэйчел Грин, которая сказала: "Время отправления на табло увеличивалось и увеличивалось. В конце концов, пилот вышел и сказал нам, что в кабине его укусил комар, поэтому он хочет провести глубокую очистку всего самолета на случай, если насекомых окажется больше" .

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Самолет должен был вылететь из аэропорта Схипхол в 17:05. Он приземлился в 22:30.

27-летняя Рэйчел взбешена из-за того, что единственной компенсацией пассажирам был ваучер на питание на сумму 3,90 фунта стерлингов.

Она сказала: "Они могли прилететь к нам другим самолетом". Со своей стороны, авиакомпания извинилась: "Безопасность и благополучие наших клиентов и экипажа являются наивысшим приоритетом, и мы хотели бы извиниться перед клиентами за причиненные неудобства".

Напомним, недавно в Мексике рой комаров "захватил" самолет и атаковал пассажиров. Бортпроводники были вынуждены пользоваться аэрозолями.

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