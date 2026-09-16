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Самолет затрясло во время полета, а потолок посыпался на пассажиров: что произошло (видео)
Пассажиры иранского самолета пережили жуткие минуты сразу после взлета — борт начал сильно трясти, а часть потолка внезапно обвалилась прямо в салоне.
Иранский самолет Sepehran Airlines вернулся в аэропорт Мешхед сразу после взлета из-за технической поломки. Во время полета в салоне частично обрушился потолок, поэтому экипаж решил экстренно посадить борт, направлявшийся в Керманшах.
Об этом сообщает Express.
Событие произошло во вторник, 15 сентября. По данным сервисов отслеживания полетов, Boeing 737-300 поднялся в воздух в 17:30. Однако почти сразу после взлета экипаж принял решение о возвращении. Уже в 17:39 судно успешно приземлилось в Мешхеде.
По информации источников, вероятной причиной инцидента мог стать разрыв одной из шин во время взлета. Однако авиационные власти и представители авиаперевозчика эту версию официально не подтвердили.
На видео из салона видно, как самолет сильно затрясло, а часть потолка провалилась. Люди пытались оградиться от падения деталей и руками держали куски обшивки.
Как пишет Indian Express, всех пассажиров безопасно вывели из самолета, никто не пострадал. В Керманшах их отправили другим рейсом. Авиационные власти Ирана уже выясняют причины аварии.
Напомним, последние слова пилотов перед авиакатастрофами навсегда остались на записях бортовых самописцев. Некоторые из них жутко передают панику, растерянность и отчаяние последних секунд полета.