Самолет затрясло во время полета, а потолок посыпался на пассажиров: что произошло (видео)

Самолет / © pixabay.com

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Иранский самолет Sepehran Airlines вернулся в аэропорт Мешхед сразу после взлета из-за технической поломки. Во время полета в салоне частично обрушился потолок, поэтому экипаж решил экстренно посадить борт, направлявшийся в Керманшах.

Об этом сообщает Express.

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Событие произошло во вторник, 15 сентября. По данным сервисов отслеживания полетов, Boeing 737-300 поднялся в воздух в 17:30. Однако почти сразу после взлета экипаж принял решение о возвращении. Уже в 17:39 судно успешно приземлилось в Мешхеде.

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По информации источников, вероятной причиной инцидента мог стать разрыв одной из шин во время взлета. Однако авиационные власти и представители авиаперевозчика эту версию официально не подтвердили.

На видео из салона видно, как самолет сильно затрясло, а часть потолка провалилась. Люди пытались оградиться от падения деталей и руками держали куски обшивки.

Как пишет Indian Express, всех пассажиров безопасно вывели из самолета, никто не пострадал. В Керманшах их отправили другим рейсом. Авиационные власти Ирана уже выясняют причины аварии.

В Ірані в літаку обвалилиась стеля під час польоту. / © соцмережі

Напомним, последние слова пилотов перед авиакатастрофами навсегда остались на записях бортовых самописцев. Некоторые из них жутко передают панику, растерянность и отчаяние последних секунд полета.

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