ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
396
Время на прочтение
1 мин

Самолет Зеленского прибыл в Польшу: какая причина

Самолет президента Украины снова перебазировали в Польшу. Борт прилетел в начале суток 10 июня после международных встреч Владимира Зеленского.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Комментарии
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Правительственный самолет, которым для международных визитов пользуется президент Украины Владимир Зеленский и другие чиновники, перелетел из Молдовы в Польшу, где он базируется на постоянной основе.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на данные специализированных авиаресурсов AirNavradar и FlightAware.

Авиаперелет состоялся в начале суток 10 июня после завершения очередной серии зарубежных визитов главы государства. Борт прибыл в польский Краков из Кишинева.

В столицу Молдовы самолет доставил украинскую делегацию после ее участия в саммите NB8 (Nordic-Baltic Eight), проходившем в Таллинне. В настоящее время воздушное судно снова находится на месте своего привычного базирования в Польше.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Великобританию воспользовался аэропортом молдавского Кишинева, а не польского Жешува — как это было раньше.

Это также стало известно из данных специализированного ресурса FlightAware. Этот полет Владимира Зеленского наделал шум. В МИДе пояснили, что стоит за этим решением.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
396
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie