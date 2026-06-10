Самолет Зеленского прибыл в Польшу: какая причина

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Правительственный самолет, которым для международных визитов пользуется президент Украины Владимир Зеленский и другие чиновники, перелетел из Молдовы в Польшу, где он базируется на постоянной основе.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на данные специализированных авиаресурсов AirNavradar и FlightAware.

Авиаперелет состоялся в начале суток 10 июня после завершения очередной серии зарубежных визитов главы государства. Борт прибыл в польский Краков из Кишинева.

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В столицу Молдовы самолет доставил украинскую делегацию после ее участия в саммите NB8 (Nordic-Baltic Eight), проходившем в Таллинне. В настоящее время воздушное судно снова находится на месте своего привычного базирования в Польше.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Великобританию воспользовался аэропортом молдавского Кишинева, а не польского Жешува — как это было раньше.

Это также стало известно из данных специализированного ресурса FlightAware. Этот полет Владимира Зеленского наделал шум. В МИДе пояснили, что стоит за этим решением.

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