Самолетам российских и белорусских авиакомпаний могут закрыть доступ к аэропортам Турции

Российские и белорусские самолеты могут перестать обслуживать в Турции из-за санкций.

Компания Havas, предоставляющая наземные услуги в аэропортах Турции, сообщила российским и белорусским авиакомпаниям, что может прекратить обслуживание их самолетов американского производства в соответствии с санкциями против Москвы в связи с ее вторжением в Украину.

Об этом сообщает Reuters.

Письмо Havas от 31 января на тему "потенциальные ограничения на самолеты Boeing" было отправлено за несколько дней до того, как официальные лица США встретились с представителями турецкого правительства и частного сектора, чтобы призвать к сотрудничеству с США в ограничениях против России.

В письме Havas упоминаются некоторые или все рейсы самолетов российских и белорусских авиакомпаний, которые содержат более 25% технологий американского производства. Российские силы использовали Беларусь в качестве плацдарма для своего провального нападения на Киев в начале войны почти год назад.

Havas заявила, что турецкая авиационная отрасль получила предупреждающие письма от Министерства торговли США по экспортному контролю США в связи с войной РФ против Украины.

"В этой связи мы проводим комплексную проверку для выявления рисков и последствий для нашего бизнеса и заинтересованных сторон. В результате мы можем оказаться не в состоянии обслуживать некоторые или все ваши рейсы", — говорится в письме Havas.

В рамках широкомасштабных западных санкций и экспортного контроля в отношении Москвы Соединенные Штаты ограничили лицензирование на запчасти и услуги – от новых самолетов и двигателей до подстаканников и топлива – для самолетов американского производства, таких как реактивные самолеты Boeing или тех, которые содержат до 25% американских материалов.

Havas запросила у российских и белорусских авиакомпаний список самолетов, содержащих менее 25% технологий американского производства, посоветовав им не планировать полеты на этих самолетах.

Havas будет обслуживать только самолеты, содержащие менее 25% технологий американского происхождения, в случае, если власти США выдадут приказ об отказе в экспортных привилегиях выполняющей рейс авиакомпании, говорится в сообщении.

Havas, крупнейший поставщик наземных услуг в аэропортах Турции, работает во многих аэропортах, включая крупнейшие города Стамбул, Анкару, Измир и Анталию.

Напомним, авиакомпании России просят разрешить полеты над Сирией, потому что из-за санкций им некуда больше летать.

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