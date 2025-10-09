- Дата публикации
"Самолетопад" в России: количество авиакатастроф выросло вдвое
С начала 2025 года в РФ уже зафиксировано четыре авиационных происшествия, в частности две аварии и две катастрофы, в результате которых погибли 53 человека.
В России растет количество аварий и авиакатастроф, а также увеличивается количество пассажиров и членов экипажей, которые погибают во время эксплуатации воздушных судов.
Об этом сообщает издание The Moscow Times со ссылкой на данные федеральной службы по надзору в сфере транспорта.
По официальной информации, в прошлом году количество аварий на авиатранспорте выросло до 17, тогда как в 2023 году их было только 8. В то же время количество погибших увеличилось до 37 против 12.
С начала 2025 года уже зафиксировано четыре авиационных происшествия, в частности две аварии и две катастрофы, в результате которых погибли 53 человека.
В России объясняют такую динамику «нарушениями воздушного законодательства, которые допускаются коммерческими авиакомпаниями». Мол, авиаперевозчики не соблюдают обязательные требования по техническому обслуживанию самолетов, а персонал компаний не проходит должной подготовки.
Из-за роста авиакатастроф российские власти решили проверить 51 региональную авиакомпанию, среди которых «Азимут», «Алроса», «Аврора», «Ижавиа» и «ИрАэро».
«Из-за санкций пострадал сегмент региональных и местных воздушных перевозок после выбытия парка западной техники», — признал основатель сервиса по безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков.
Российская гражданская авиация вынуждена использовать старые советские самолеты Ан-2 и Ан-24, а также вертолеты типа Ми-8.
Усугубляет ситуацию то, что РФ не производит запчасти для давно снятых с производства советских самолетов, а ремонт воздушных судов выполняют, полагаясь на детали со старых складов или с законсервированных судов.
Напомним, международные санкции и вынужденный «каннибализм» самолетов продолжают уничтожать гражданскую авиацию Российской Федерации. Уже через несколько месяцев авиапарк государства-агрессора может уменьшиться более чем вдвое по сравнению с довоенным.