Самолеты и дроны нового поколения: в Китае началось самое больше и ожидаемое авиашоу (фото)

Самолеты и дроны нового поколения: в Китае началось самое больше и ожидаемое авиашоу (фото)

Его должны были провести еще в прошлом году, но из-за пандемии перенесли.

Самолеты и дроны нового поколения — в Китае началось самое больше и самое ожидаемое в стране авиашоу.

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Об этом сообщили в эфире ТСН.Ранок 29 сентября.

Первыми на выставке показали гордость Китая — истребители "Чэнду" пятого поколения, которые также называют "черными орлами". Пилоты выполнили несколько маневров, дав возможность зрителям рассмотреть эти суперсекретные самолеты.

Среди самых ожидаемых новинок — сверхбыстрые дроны, которые могут летать круглые сутки без подзарядки. Авиашоу планировали провести еще в прошлом году, однако перенесли из-за карантинных ограничений. Поэтому поклонники авиации заждались.

Напомним, в Австралии самолет напугал людей своими трюками. Воздушное судно пролетело на расстоянии опасно близком к небоскребам города Брисбен и парка, где именно находились зрители действа. Сам полет был запланированным. Это репетиция перед ежегодным авиашоу и местных заранее об этом предупредили. Правда, позволили ли пилотам летать так низко — неизвестно.

Новости мира: в Китае началось самое большое и ожидаемое авиашоу

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