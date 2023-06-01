Самолеты НАТО охраняют воздушное пространство Молдовы во время визита Зеленского

Воздушное пространство над местом проведения саммита будет охраняться АВАКС НАТО с 31 мая по 2 июня.

Разведывательные самолеты НАТО AWACS способствуют охране саммита Европейского политического сообщества в Молдове.

Об этом говорится на официальном сайте НАТО.

Самолеты дальнего радиолокационного слежения НАТО будут следить за небом над Молдовой во время проведения саммита Европейского политического сообщества с 31 мая по 2 июня. Саммит, на который приехал и Владимир Зеленский, проходит в Молдове 1 июня.

Представитель НАТО Оана Лунгеску отметила, что самолеты дальней радиолокационной слежки НАТО могут обнаруживать самолеты, ракеты и беспилотники за сотни километров, что делает их важным средством раннего предупреждения.

"Молдова является близким и давним партнером НАТО", – добавила она.

В ответ на войну России против Украины НАТО усилило свое воздушное присутствие в Восточной Европе дополнительными истребителями, самолетами наблюдения и самолетами-заправщиками.

Самолеты дальнего радиолокационного слежения осуществляют регулярное патрулирование над Восточной Европой и регионом Балтийского моря с целью отслеживания российских военных самолетов вблизи границ НАТО.

НАТО имеет 14 таких самолетов, которые модифицированы Boeing 707. Летая на высоте около 10 километров, один самолет может контролировать воздушное пространство в радиусе 400 километров.

Самолеты дальней радиолокационной слежки НАТО также регулярно патрулируют небо во время крупных международных мероприятий, в том числе саммитов НАТО, последний из которых состоялся в Мадриде в июне 2022 года.

Добавим, что Украина готова стать членом НАТО. Страна ждет, когда Североатлантический союз будет готов принять наше государство. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил во время саммита Европейского политического сообщества в Молдове.

Владимир Зеленский находится в Молдове с официальным визитом. Он принимает участие в саммите Европейского политического сообщества и будет говорить об истребителях и ПВО для Украины.

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