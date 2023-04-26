Самолеты-невидимки США Nighthawk зафиксировали на видео во время полета через каньон

Хотя американцы сняли Nighthawk с эксплуатации, часть еще продолжают летать.

Авиафотограф зафиксировал на фото и видео два штурмовика-невидимки ВВС США F-117 Nighthawk на очень низкой высоте над Калифорнией.

Об этом сообщает The War Zone.

Американские ВВС официально сняли с эксплуатации F-117 еще в 2008 году после 25 лет службы и участия в многочисленных боевых операциях. Уцелевшие реактивные самолеты впоследствии были помещены на хранение в тайный аэропорт Тонопа в Неваде.

Однако, по крайней мере, часть парка Nighthawk еще летают и будут продолжать полеты еще около 10 лет. Авиационный фотограф с никнеймом Stinkjet в Instagram поделился кадрами двух из этих самолетов, которые недавно видели на очень низкой высоте над Калифорнией.

"В пятницу, 21 апреля, я сделал снимки с вершины холма вдоль учебного маршрута Sidewinder Low Level в южной Калифорнии. Маршрут используется многими военными самолетами для тренировок низкого уровня, и мне удалось оказаться там, когда прошли два F-117", – рассказал фотограф.

Stinkjet также смог снять несколько видео с F-117.

F-117s ripping it up low - level through sidewinder in R-2508 — Thenewarea51 (@thenewarea51) April 25, 2023

Отмечается, что F-117 были очень активны в последние годы в этом же районе, хотя поймать их на низком уровне можно было довольно редко. А снять самолеты на фото во время полета через крутые каньоны – тем более.

Напомним, ранее в Сети были опубликованы фото с тактических учений украинских десантно-штурмовых подразделений в максимально реалистичных условиях.

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