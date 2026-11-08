Самолеты падают один за другим: эксперты объяснили, действительно ли авиаперелеты стали опаснее

Самолет / © Associated Press

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Катастрофа частного самолета Learjet 60 в США, в которой погибли девять человек, снова привлекла внимание мира к безопасности авиаперелетов. Видео быстрого падения судна быстро распространилось в сети и вызвало тревогу среди путешественников.

Об этом сообщает издание Daily Mail, журналисты которого опросили ведущих экспертов отрасли и проанализировали многолетнюю статистику.

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Смертельная троща Learjet 60 во Флориде: последние минуты полета

Как отмечает Daily Mail, 1 ноября частный бизнес-джет Learjet 60, выполнявший рейс из Остина (Техас) на Багамские острова, упал вблизи жилой застройки в округе Палм-Бич. Все девять человек, находившиеся на борту, погибли. Кадры крушения, зафиксированные видеорегистраторами и камерами наблюдения, мгновенно заполонили соцсети.

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Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) начал расследование. По данным Daily Mail, главное направление работы следователей — сложные погодные условия. Перед катастрофой пилоты сообщали диспетчерам об умеренной турбулентности, оледенениях и сильных осадках, после чего просили разрешения набрать высоту. Сразу после этого было зафиксировано стремительное падение самолета со скоростью более 3000 метров в минуту.

Статистика авиакатастроф: почему коммерческие перелеты безопаснее, чем раньше

Несмотря на громкие трагедии, долгосрочные данные свидетельствуют о поразительном росте безопасности гражданской авиации. В комментарии для Daily Mail основатель и генеральный директор Немецкого бюро исследований авиационных событий (JACDEC) Ян-Арвед Рихтер назвал нынешний период «самой безопасной эрой в истории авиаперевозок».

По данным эксперта, которыми он поделился с Daily Mail, количество погибших в гражданской авиации сократилось с 1 155 человек в 2001 году до 499 в 2025 году. При этом пассажиропоток за этот период вырос почти в три раза — с 1,7 до 5 миллиардов пассажиров в год. Главной причиной Рихтер считает способность коммерческой авиации жестко анализировать любую ошибку, вводить новые международные стандарты и строго контролировать время отдыха пилотов.

«Я не могу вспомнить ни одной другой отрасли, которая училась бы на собственных ошибках, казусах и катастрофах так же, как гражданская авиация», — подчеркнул Рихтер в разговоре с изданием.

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Частные джеты и ужасный риск: почему возникает страх полетов

В отличие от крупных авиакомпаний частная и чартерная авиация имеет отдельные риски. Эксперты в материале Daily Mail отмечают, что на нерегулярных рейсах уровень аварийности выше, а человеческий фактор становится причиной около 80% происшествий.

Пилоты частных самолетов часто остаются в кабине один на один с ситуацией и испытывают психологическое давление на соблюдение маршрута, тогда как пилот коммерческого лайнера без колебаний сменит аэродром посадки. Кроме того, у экипажей частных джетов более низкий уровень регуляторного надзора и меньшая поддержка операционных служб на земле.

Почему же подобные видео вызывают такую панику, изданию Daily Mail объяснил директор Подразделения по гражданской безопасности Университета Лестера доктор Саймон Беннетт. По его словам, это связано с феноменом «ужасного риска» — страхом из-за полного утраты контроля над собственной судьбой и необходимости доверять жизни незнакомым людям.

«Было бы гораздо безопаснее, если бы люди провели всю свою жизнь на высоте 12 километров, чем передвигались по земле. Статистически у вас гораздо меньше шансов погибнуть в воздухе, чем на улицах городов», — подытожил Беннетт для Daily Mail.

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Вирусные кадры трагедий усугубляют этот страх, однако эксперты отмечают: единичные катастрофы частных бортов не меняют общей картины — пассажирская авиация остается самым безопасным транспортом в мире.

Авиакатастрофы в мире — что известно о последних трагедиях

Напомним, в конце октября на северо-западе американского штата Орегон произошла авиакатастрофа с участием двух вертолетов. Воздушные суда столкнулись в небе у аэропорта Макминнвилл, после чего упали на частное сельскохозяйственное поле. Погибли все три человека, находившиеся на бортах: двое пилотов и курсант.

Еще одна трагедия произошла на Филиппинах во время учебного полета. Два военных самолета SF-260 столкнулись на небольшой высоте в провинции Батангас, после чего рухнули на территорию авиабазы Фернандо. В результате аварии погибли все четверо пилотов. После инцидента Воздушные силы страны временно приостановили полеты обучающих самолетов этой модели до завершения расследования.

Ранее в США разбился легкомоторный самолет — авария произошла практически сразу после взлета недалеко от аэропорта Петалума в Калифорнии. Воздушное судно упало вблизи местного гольф-клуба. В результате катастрофы погибли два человека.

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