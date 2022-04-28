Самоликвидировались: в России вблизи границы с Украиной столкнулись два военных вертолета

В Саратовской области РФ, что вблизи украинской границы, столкнулись два военных вертолета.
Российские пропагандисты и местные власти Саратовской области сообщают, что полеты были якобы обучающими.
Об этом сообщают средства массовой пропаганды РФ.
По предварительным данным, российские вертолеты якобы проводили обучение, во время которых они столкнулись в воздухе и самоликвидировались. Пропагандисты причиной инцидента называют технические неисправности.
Также сообщается об одном погибшем. В Сети распространяют видео якобы с места падения российских вертолетов.
Местные власти Саратовской области же утверждают, что упал якобы лишь один вертолет.
Напомним, накануне украинские десантники 26 апреля в Харьковской области сбили суперсовременный российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Стоимость такой машины составляет около 16 млн. дол.
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