Самоликвидировались: в России вблизи границы с Украиной столкнулись два военных вертолета

Самоликвидировались: в России вблизи границы с Украиной столкнулись два военных вертолета

В Саратовской области РФ, что вблизи украинской границы, столкнулись два военных вертолета.

Российские пропагандисты и местные власти Саратовской области сообщают, что полеты были якобы обучающими.

Об этом сообщают средства массовой пропаганды РФ.

По предварительным данным, российские вертолеты якобы проводили обучение, во время которых они столкнулись в воздухе и самоликвидировались. Пропагандисты причиной инцидента называют технические неисправности.

Также сообщается об одном погибшем. В Сети распространяют видео якобы с места падения российских вертолетов.

Местные власти Саратовской области же утверждают, что упал якобы лишь один вертолет.

Напомним, накануне украинские десантники 26 апреля в Харьковской области сбили суперсовременный российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Стоимость такой машины составляет около 16 млн. дол.

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