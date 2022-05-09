Самоликвидировался: в Новосибирской области во время реконструкции битвы за Днепр взорвался БТР

Россияне так и не увидели воспроизведения исторического боя по версии 2022 года.
Во время реконструкции битвы за Днепр в городе Бердск Новосибирской области России вспыхнул БТР.
Об этом написал ресурс "Тайга".
О причинах возгорания не сообщают.
БТР загорелся в Бердске во время реконструкции битвы за Днепр http://t.co/ak87209131 pic.twitter.com/M5xrft– Тайга. (@taygainfo) May 9, 2022
На фото хорошо видно. как пылает техника Пожар никто не гасит. Так называемые бойцы растерянно наблюдают или спасаются бегством.
Историческая реконструкция – довольно молодой вид хобби. В России он возник в начале 90-х.
Напомним, в Москве на параде 9 мая основную часть шествия составили курсанты российских училищ, а служащие воинских частей РФ почти не участвовали в действе.
Также на Красной площади в Москве, где отменили пролет авиации, почти не было военной техники.
В СНБО сообщили, почему в российских городах отменили авиапарад.
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