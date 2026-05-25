Самолёт развернули из-за одного предмета в багаже пассажира: что это было

Самолет / © Unsplash

Реклама

Самолет авиакомпании easyJet, выполнявший рейс с хургадского курорта в Лондон, совершил незапланированную посадку в Италии. Причиной смены маршрута стала ошибка одной из пассажирок.

Об этом сообщило издание PEOPLE со ссылкой на официального представителя авиаперевозчика easyJet.

Что произошло во время рейса

Событие произошло во вторник, 19 мая, на борту рейса EZY2618, следовавшего в лондонский аэропорт Лутон. Уже после взлета пассажирка проинформировала бортпроводников, что в ее чемодане, который поехал в багажный отсек, находится павербанк.

Реклама

Согласно международным правилам авиационной безопасности, перевозка литий-ионных аккумуляторов в багажном отделении строго запрещена из-за риска самовозгорания — их разрешено транспортировать исключительно в ручной клади.

«Капитан самолета принял решение изменить маршрут как меру пресечения в соответствии с правилами безопасности», — сообщил спикер easyJet.

Рейс перенаправили в римский аэропорт Фьюмичино. По словам представителя компании, приземление произошло в штатном режиме, а пассажиры покинули борт в обычном порядке. Людям, которые вынуждены были ждать, предоставили питание и жилье в отеле.

«Безопасность пассажиров и экипажа является самым высоким приоритетом easyJet, и easyJet эксплуатирует свой флот самолетов в строгом соответствии со всеми инструкциями производителей. Мы хотели бы принести извинения всем пассажирам за любые неудобства, вызванные изменением рейса и последующей задержкой», — добавили в авиакомпании.

Реклама

Читайте также Отец с сыном стали героями рейса: как они спасли самолет от экстренного приземления

Реакция пассажиров и последствия задержки

Внезапная смена курса и снижение самолета над Италией вызвали тревогу среди людей на борту. Своими эмоциями поделился 57-летний пассажир рейса Пол Кастертон. Он отметил, что сначала никто не понимал, что именно происходит.

«Вдруг самолет сменил направление и начал снижаться. Было трудно не бояться самого худшего. Это был стресс, пока мы не приземлились», — рассказал Кастертон.

Со временем владелица устройства сама рассказала людям о ситуации, что помогло снять напряжение в салоне.

«Когда женщина призналась, она почувствовала почти облегчение. Распространился слух о настоящей причине, почему нас перенаправили», — вспоминает пассажир.

Реклама

Вылет в Лондон назначили на следующий день — среду, 20 мая. Из-за этого часть путешественников осталась ждать нового рейса от easyJet, тогда как другие решили самостоятельно приобрести билеты на альтернативные авиалинии.

«Это было настоящее испытание, но [мы почувствовали] в основном облегчение от того, что со всеми все хорошо», — подытожил Пол Кастертон.

Почему действуют такие ограничения?

Правила безопасности в отношении литиевых батарей универсальны для мировой авиации. В частности, Администрация транспортной безопасности США (TSA) четко подчеркивает опасность таких предметов в герметичных грузовых отсеках.

«Запасные литиевые батареи, включая портативные аккумуляторы и зарядные устройства для телефонов, запрещены к перевозке в зарегистрированном багаже», — отмечают в ведомстве.

Реклама

Напомним, в Австрии экскурсионный самолет столкнулся в воздухе с парапланеристкой. Женщина спаслась благодаря запасному парашюту.

Новости партнеров