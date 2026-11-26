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Самоподжог в центре Варшавы: что известно о мотивах и гражданстве мужчины — заявления полиции и посольства
Мужчина, который поджег себя в центре Варшавы 25 ноября, оказался украинцем. Он находится в критическом состоянии.
Мужчина, который 25 ноября совершил самоподжог в центре столицы Польши, является гражданином Украины, что официально подтвердила польская полиция посольству Украины в Польше.
Об этом 26 ноября сообщили на официальной странице украинского посольства.
После инцидента мужчине безотлагательно оказали медицинскую помощь. В настоящее время он находится в отделении интенсивной терапии с тяжелыми ожогами. Его состояние оценивают как критическое.
Польские стражи порядка устанавливают все обстоятельства происшествия и выясняют возможные мотивы поступка. В частности, полиция проверяет, могли ли посторонние быть причастными к инциденту или повлиять на действия мужчины.
В посольстве отметили, что держат ситуацию на особом контроле. Украинские консулы оказывают необходимую помощь и поддерживают связь с семьей пострадавшего, медиками и польскими стражами порядка.
«Искренне желаем пострадавшему выздоровлению и просим с уважением отнестись к его конфиденциальности и конфиденциальности его семьи в это тяжелое для них время», — подчеркнули в дипломатическом ведомстве.
Причины и обстоятельства самоподжигания выясняют польские правоохранители.
Подробности об украинце, совершившем самоподжог в Польше
Напомним, в Польше 22-летний гражданин Украины совершил самоподжог. Парень мог быть студентом и таким образом протестовать против дискриминации украинцев.
Известно, что он был студентом одного из польских университетов и, вероятно, так протестовал против дискриминации украинцев в Польше.