Гражданин Украины попал в реанимацию с тяжелыми ожогами / © Associated Press

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Мужчина, который 25 ноября совершил самоподжог в центре столицы Польши, является гражданином Украины, что официально подтвердила польская полиция посольству Украины в Польше.

Об этом 26 ноября сообщили на официальной странице украинского посольства.

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После инцидента мужчине безотлагательно оказали медицинскую помощь. В настоящее время он находится в отделении интенсивной терапии с тяжелыми ожогами. Его состояние оценивают как критическое.

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Польские стражи порядка устанавливают все обстоятельства происшествия и выясняют возможные мотивы поступка. В частности, полиция проверяет, могли ли посторонние быть причастными к инциденту или повлиять на действия мужчины.

В посольстве отметили, что держат ситуацию на особом контроле. Украинские консулы оказывают необходимую помощь и поддерживают связь с семьей пострадавшего, медиками и польскими стражами порядка.

«Искренне желаем пострадавшему выздоровлению и просим с уважением отнестись к его конфиденциальности и конфиденциальности его семьи в это тяжелое для них время», — подчеркнули в дипломатическом ведомстве.

Причины и обстоятельства самоподжигания выясняют польские правоохранители.

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Подробности об украинце, совершившем самоподжог в Польше

Напомним, в Польше 22-летний гражданин Украины совершил самоподжог. Парень мог быть студентом и таким образом протестовать против дискриминации украинцев.

Известно, что он был студентом одного из польских университетов и, вероятно, так протестовал против дискриминации украинцев в Польше.

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