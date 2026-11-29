Официально стражи порядка пока не называют мотивов поступка / © Associated Press

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Прокуратура Варшавы начала расследование по делу о самосожжении, которое совершил 22-летний украинец. Дело расследуют по статье 151 Уголовного кодекса Польши.

Об этом сообщила прокуратура Польши.

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«Окружная прокуратура Варшава — Средигород-Север сегодня начала расследование в связи с попыткой гражданина Украины покончить с собой путем самосожжения на улице Краковский Пригород», — говорится в сообщении.

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Статья предусматривает уголовную ответственность за то, что человек путем уговора или оказания помощи побуждает другого человека покончить с собой.

Мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии, поэтому осуществить допрос пока невозможно.

Что известно об инциденте в центре Варшавы

Инцидент произошел 25 ноября около 17:00 у здания Министерства культуры и национального наследия, недалеко от Президентского дворца. Мужчина облил себя легковоспламеняющейся жидкостью и поджег, это зафиксировали камеры городского видеонаблюдения.

На помощь мужчине бросились находившиеся поблизости прохожие и сотрудники Службы государственной охраны. Один из свидетелей погасил пламя с помощью огнетушителя. Правоохранители вызвали медиков и пожарных. Территорию вокруг места происшествия огородили.

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В Polsat News отметили, что пострадавшего доставили в Военный медицинский институт в Варшаве, он находится в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии с предварительным диагнозом опеки 3-й степени.

По информации Fakt, мужчина является студентом Варшавской политехники, его зовут Эдвард. Издание со ссылкой на собственные неофициальные данные сообщило, что он мог протестовать против неравного отношения к украинцам и полякам в Польше. Причины самосожжения проверяют правоохранители.

«Мужчина, который поджег себя на Краковском пригороде, — это украинец, у которого есть карта поляка. Спасательные мероприятия начали очень быстро, но сейчас он находится в крайне тяжелом состоянии», — уточнил сенатор Гжегож Схетина.

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