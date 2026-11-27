Польша и Украина / © ТСН

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Попытку самосожжения 22-летнего гражданина Украины перед Президентским дворцом в Варшаве использовали для распространения ложной информации и разжигания антиукраинских настроений в Польше. В социальных сетях появились сфабрикованные якобы предсмертные записки мужчины, а также безосновательные утверждения о терроризме и политической провокации.

Об этом сообщает RMF FM со ссылкой на заявление пресс-секретаря Районного управления полиции Варшавы I Якуба Пациняка.

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Что распространяют в соцсетях

По словам представителя полиции, после инцидента в публичном пространстве появилось много ложных утверждений и предположений относительно обстоятельств происшествия.

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Информацию о том, что пострадавший является гражданином Украины, быстро подхватили отдельные пользователи социальных сетей X и Facebook. Сфабрикованный контент, который распространяли и искусственно продвигали в интернете, был призван вызвать сильные эмоции, поляризовать общественное мнение и разжечь антиукраинские настроения.

В частности, в сети публиковались вымышленные тексты, которые выдавали за предсмертные записки мужчины. В них якобы содержались угрозы в адрес польских властей и граждан. Кроме того, распространялись конспирологические версии о том, что самоподжог мог быть террористическим актом, диверсией или политической провокацией.

«На данный момент мы не разглашаем информацию о возможных мотивах пострадавшего. Мы знаем, что в интернете появляются различные фейковые новости, которые распространяются сознательно или неосознанно. Как полиция, мы призываем черпать информацию исключительно из надежных источников», — подчеркнул Пациняк.

Украинец находится в критическом состоянии

Инцидент произошел в среду, 25 ноября, на улице Краковское Предгорье в Варшаве. 22-летний гражданин Украины поджёг себя напротив Президентского дворца, перед входом в Министерство культуры и национального наследия Польши.

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Мужчину с тяжелыми ожогами доставили в больницу, где он находится в критическом состоянии в отделении интенсивной терапии. Как сообщил пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Варшаве Пётр Антоний Скиба, состояние здоровья пострадавшего пока не позволяет провести его допрос.

Районная прокуратура Варшава-Центр-Север начала расследование по статье о доведении до самоубийства.

Что известно о расследовании

По завершении спасательной операции полиция оцепила место происшествия и ограничила доступ посторонних лиц. На месте работали следственно-оперативная группа, эксперт-криминалист и кинолог со служебной собакой.

По словам Пациняка, правоохранители собирали доказательства, чтобы воссоздать ход событий и установить мотивы поступка молодого человека.

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В четверг полиция передала материалы дела в Окружную прокуратуру в Варшаве, однако следственные действия продолжаются. Правоохранители уже допросили нескольких человек, изъяли вещественные доказательства и собрали материалы по месту жительства пострадавшего.

Посольство Украины в Польше заявило, что данное дело является приоритетным. Украинские консулы поддерживают постоянный контакт с близкими пострадавшего, медицинским персоналом и польскими правоохранительными органами.

Напомним, что в Польше 22-летний гражданин Украины совершил самоподжог.

Известно, что парень был студентом одного из польских университетов и, вероятно, таким образом протестовал против дискриминации украинцев в Польше.

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