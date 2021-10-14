Самоуничтоженную картину Бэнкси хотят продать на аукционе за 7 миллионов евро

Сразу после первой продажи картины шредер порезал ее половину на полоски.
Уничтоженная картина британского уличного художника Бэнкси — снова в продаже. И на этот раз на аукционе может стоить в шесть раз дороже.
Об этом 14 октября говорится в ТСН.19:30.
О "Девочке с воздушным шаром" заговорили три года назад, когда на аукционе ее продали за более миллиона евро. Впрочем, сразу же после этого скрытый в рамке шредер половину картины порезал на полоски.
Теперь это полотно, но уже с новым названием — "Любовь в мусорной корзине" — на аукционе Sotheby's могут продать с молотка чуть ли не за семь миллионов евро.
Раньше картину Бэнкси "Смейся сейчас, но однажды править будем мы" продали на аукционе Christie's в Нью-Йорке за 2,1 миллиона долларов.