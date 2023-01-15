Самоутилизация: в РФ военнный взорвал гранату на территориии части, погибли 3 оккупанта

В результате взрыва, по предварительным данным, 3 российских военнослужащих погибли.

В Белгородской области (РФ) российский военнослужащий взорвал гранату и устроил пожар на территориии части.

Об этом пишут российские телеграм-каналы "112" и "Baza".

"Старший сержант совершил подрыв РГД-5 в расположении. Площадь возгорания составила 450 квадратных метров. Из-за этого сдетонировали боеприпасы, которые находились в комнате хранения оружия", – говорится в сообщении.

В результате взрыва, по предварительным данным, 3 военнослужащих погибли, 16 человек пострадали. Еще 8 считаются пропавшими без вести.

Позже российские экстренные службы подтвердили факт случившегося. По их данным, инцидент произошел на хуторе Тоненькое, в в сельском доме культуры.

Напомним, что аналогичные инциденты "самоутилизации" – довольно распространенное явление в рядах оккупантов. Недавно разведка Украины опубликовала разговор солдата так называемой "армии ДНР" с матерью, где тот рассказывал, ка так называемые "командиры" под хмельком открыли стрельбу по своим же связистам.

Накануне Нового года в Воронежской области РФ пьяные мобилизованные устроили драку с гражданскими и бросили в них гранатой.

А российский солдат из Ростова-на-Дону после изнасилования "кадыровцами" покончил с собой, подорвав себя гранатой.

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