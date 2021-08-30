Самой старшей невесте — 87 лет, а младшей — 19: в столице Перу 200 пар поженились одновременно

Церемония проходила с соблюдением карантинных ограничений.
Массовая свадьба в столице Перу — в Лиме одновременно поженились 200 пар.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 30 августа.
Самой старшей невесте — 87 лет, а самой младшей — 19. В церемонии и молодые, и гости были в масках. А перед началом торжеств все должны были сделать тест на коронавирус. Для родственников, которые не смогли прийти на свадьбу, устроили онлайн-трансляцию церемонии.
В подарок все молодожены получили по корзине с фруктами и сладостями. А по завершению официальной части устроили фотосессию в городском саду.