Самую большую змею на планете убили охотники: как она выглядела (фото, видео)

Самую большую в мире змею, достигавшую более 8 метров в длину и весившую 200 кг, застрелили охотники.

Об этом пишет Metro.

Северную зеленую анаконду по кличке Ана Джулия обнаружили пять недель назад в тропических лесах Амазонки в отдаленной Бразилии.

Она была толщиной с автомобильную шину и впервые обрела популярность после того, как телеведущий программы о дикой природе и биолог Фрик Вонк был снят на камеру, плавая рядом с ней.

Фрик Вонк с самой большой змеей в мире / Фото: скриншот с видео

Услышав новость о смерти Аны Джулии, профессор Вонк сказал, что он "расстроен и взбешен", назвав убивших охотников "больными".

Ана Джулия была найдена мертвой в реке Формозо в сельской местности Бонито, на юге Бразилии, 24 марта.

По словам режиссера Кристиана Димитриса, снимающего фильмы о дикой природе, мертвая змея является той же самой, что была снята на видео, когда Вонк плавал с ней.

World's largest snake has been discovered in the Amazon Rainforest: The Northern Green Anaconda measures 26 feet long and weighs 440 lbs — and its head is same size as a human's. pic.twitter.com/XlaDk0qVYt — Denn Dunham (@DennD68) 21 февраля 2024

Он сказал: "Я сравнил отметки на ее морде, похожие на отпечатки пальцев. Это, пожалуй, самая известная анаконда в мире, которая является символом региона. Изображения змеи уже облетели весь мир".

Идентификацию змеи также подтвердила исследовательница из Университета Сан-Паулу Жулиана Терра, назвавшая Ану Джулию "символом региона Бонито".

Самую большую змею в мире застрелили охотники / Фото: Jam Press

Получив сообщение о смерти Аны Джулии, профессор Вонк сказал: "С большой болью в сердце я хотел бы сообщить вам, что могучая большая анаконда, с которой я плавал, была найдена мертвой в реке. Я слышал из разных источников, что она была застрелена, хотя официального подтверждения причины смерти до сих пор нет. Мне так печально и злобно одновременно. Насколько больным надо быть, чтобы так поступить с таким прекрасным и уникальным животным? Насколько нам известно, она была абсолютно здоровая и находилась в расцвете сил, так что могла бы дать много потомства в ближайшие годы. Поскольку этих колоссальных гигантских змей, плавающих вокруг, не так много, удар по биоразнообразию огромен. Это была самая большая змея, которую я когда-либо видел собственными глазами. Я плавал рядом с ней по меньшей мере час. то, что она казалась совершенно невозмутимой из-за моего присутствия. Я надеюсь, что виновные будут найдены и привлечены к ответственности, потому что такое поведение должно быть строго наказано".

Расследованием смерти Аны Джулии занимается Военная экологическая полиция.

Напомним, мужчина ест живых ящериц для сексуальной активности. Врач прокомментировала метод, отметив, что это не полная чушь, и дала советы.

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