Самую молодую женщину, приговоренную к смертной казни в США 30 лет назад, до сих пор не казнили: почему

Она до сих пор находится в камере смертников.

Самая молодая женщина, приговоренная к смертной казни в США, все еще находится в камере смертников почти 30 лет спустя.

Об этом пишет LADbible.

12 января в 1995 году 18-летняя жительница штата Теннесси Криста Пайк заманила 19-летнюю одноклассницу по имени Коллин Слэммер в уединенное место и убила ее.

Пайк думала, что Коллин пытается "украсть" ее парня Тадарила Шиппа, и они втроем вместе с 18-летней Шадоллой Петерсон выписались из общежития и ушли в лес.

18-летняя девушка сказала своей жертве, что хочет помириться с ней, предложив ей немного каннабиса, но они с Шиппом напали на Колин, а Петерсон стояла "на шухере".

Суд услышал, что Колин избивали, резали и вырезали пентаграмму на ее груди около 30 минут, прежде чем Пайк убила ее, разбив череп куском асфальта. Пайк сохранила кусок черепа своей жертвы и принялась показывать его другим людям в классе.

Вскоре ее, Шиппа и Петерсон арестовали.

Криста Пайк / Фото: Tennessee Department of Corrections

Хотя она призналась в пытках и убийстве Колин, Пайк настаивала на том, что намеревалась только испугать 19-летнюю девушку.

Обвиняемая в убийстве первой степени и заговоре в целях убийства, Пайк была признана виновной 22 марта в 1996 году и вскоре после этого была приговорена к смертной казни на электрическом стуле. Шипп получил пожизненное заключение с возможностью условно-досрочного освобождения через 25 лет, тогда как Петерсон стала государственным свидетелем и получила шестилетний испытательный срок.

Пайк стала самой молодой женщиной, приговоренной к смертной казни в США, но спустя почти 30 лет она все еще находится в камере смертников. Причиной этого очень долгий процесс исполнения смертного приговора. Многие приговоренные к смертной казни тратят годы на апелляцию и обжалование смертного приговора.

По данным Информационного центра по вопросам смертной казни, приговоренные к смертной казни в США обычно проводят более 10 лет, прежде чем их казнят или признают невиновными. По их данным, с 2013 года более половины оправданных приговоренных к смертной казни были вынуждены провести более 25 лет в ожидании казни, прежде чем их имена были очищены. Группа добавила, что более половины приговоренных к смертной казни в США провели в камере смертников не менее 18 лет.

Криста Пайк / Фото: WBIR Channel 10

Со временем Пайк оспаривала свой приговор, апелляция была отменена, а затем снова вынесена, а ее законные представители пытались смягчить ей наказание.

Однажды ей действительно назначили дату казни на 19 августа в 2002 году, но за месяц до этого она заявила, что передумала и ее апелляция продолжилась.

Находясь за решеткой в 2001-м, она пыталась убить сокамерницу Патрицию Джонс, душив ее веревкой, и была осуждена за покушение на убийство в 2004 году.

В 2012-м был выявлен план ее освобождения из тюрьмы, который разработал мужчина по имени Дональд Кохут, писавший ей письма в тюрьме, и сотрудник исправительного учреждения Джастин Хефлин. Оба мужчины были арестованы, Кохута приговорили к семи годам заключения, а Хефлин был уволен с работы. Пайк не было предъявлено обвинения, поскольку не было понятно, насколько она была причастна к этому плану.

Напомним, недавно в США приговоренный к смертной казни заключенный скончался в результате нового метода казни. Ветеринары сочли этот метод неприемлемым для эвтаназии животных.

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