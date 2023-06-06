Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Самую страшную серийную убийцу" Австралии выпустили после 20 лет тюрьмы, потому что ученые доказали, что женщина невиновата

Дата публикации
Просмотры
4738
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Самую страшную серийную убийцу" Австралии выпустили после 20 лет тюрьмы, потому что ученые доказали, что женщина невиновата

С новыми доказательствами Кэтлин Фолбигг помиловали после 20 лет тюрьмы

Только сейчас ученым удалось выяснить, что на самом деле убило всех детей женщины.

20 лет тюрьмы по ложному обвинению — в Австралии помиловали женщину, которую считали "самой страшной серийной убийцей страны", говорится в ТСН.

Кэтлин Фолбигг попала в тюрьму за убийства четырех своих малолетних детей. Прямых доказательств, что она их погубила — таких, как следов удушения, не было. Женщина же не признавала себя виновной.

Двое сыновей и две дочери Фолбигг умерли в течение 10 лет. Им было от 19 дней до 19 месяцев. Прокуратура решила, что доказательством вины женщины могли быть записи в ее дневниках, где она обвиняет себя в смерти детей.

Впрочем, друзья Фолбигга и команда ученых смогли доказать, что женщина невинна. Ученые проанализировали ДНК детей и мамы, и пришли к выводу — дочери осужденной страдали редкой генетической болезнью, которая может вызвать внезапную остановку сердца. А сыновья имели другую генетическую мутацию, которую связывают с возникновением эпилепсии у мышей.

С новыми доказательствами Кэтлин Фолбигг помиловали после 20 лет тюрьмы. Теперь она на свободе. “Она настаивала на своей невиновности с самого начала. Кэтлин Фолбигг была осуждена на основании случайных доказательств. Никогда не было фактических судебно-медицинских или патологических показаний, чтобы утверждать, что детей душили или что она совершила те преступления, за которые она была осуждена”, — говорит депутат парламента штата Новый Южный Уэльс Сью Хиггинсон.

Читайте также:

У Байдена есть четыре принципа войны в Украине: журналист WP рассказал, как в США принимают решения

Как закончится война России против Украины: журналист WP рассказал о видении США

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
4738
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация