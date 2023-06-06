"Самую страшную серийную убийцу" Австралии выпустили после 20 лет тюрьмы, потому что ученые доказали, что женщина невиновата

Только сейчас ученым удалось выяснить, что на самом деле убило всех детей женщины.

20 лет тюрьмы по ложному обвинению — в Австралии помиловали женщину, которую считали "самой страшной серийной убийцей страны", говорится в ТСН.

Кэтлин Фолбигг попала в тюрьму за убийства четырех своих малолетних детей. Прямых доказательств, что она их погубила — таких, как следов удушения, не было. Женщина же не признавала себя виновной.

Двое сыновей и две дочери Фолбигг умерли в течение 10 лет. Им было от 19 дней до 19 месяцев. Прокуратура решила, что доказательством вины женщины могли быть записи в ее дневниках, где она обвиняет себя в смерти детей.

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Впрочем, друзья Фолбигга и команда ученых смогли доказать, что женщина невинна. Ученые проанализировали ДНК детей и мамы, и пришли к выводу — дочери осужденной страдали редкой генетической болезнью, которая может вызвать внезапную остановку сердца. А сыновья имели другую генетическую мутацию, которую связывают с возникновением эпилепсии у мышей.

С новыми доказательствами Кэтлин Фолбигг помиловали после 20 лет тюрьмы. Теперь она на свободе. “Она настаивала на своей невиновности с самого начала. Кэтлин Фолбигг была осуждена на основании случайных доказательств. Никогда не было фактических судебно-медицинских или патологических показаний, чтобы утверждать, что детей душили или что она совершила те преступления, за которые она была осуждена”, — говорит депутат парламента штата Новый Южный Уэльс Сью Хиггинсон.

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