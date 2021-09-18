Самые богатые в мире семьи — монархи, торговцы и кондитеры: опубликован рейтинг Bloomberg

Самые богатые в мире семьи — монархи, торговцы и кондитеры: опубликован рейтинг Bloomberg

В список не вошли такие широко разветвленные династии, как семья Рокфеллеров.

Американское издание Bloomberg обнародовало новый рейтинг самых богатых в мире семей. Для этого эксперты оценили совокупное состояние нескольких поколений одной семьи.

Согласно рейтинга, самые богатые люди мира — гендиректор Tesla Илон Маск и основатель Amazon Джефф Безос — уступают по зажиточности самой богатой семье.

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Личные состояние известных миллионеров Bloomberg оценивает в $ 205 и $ 200 млрд соответственно. Между тем рейтинг самых богатых семей возглавляет основатель американского ритейлера Walmart Сэм Уолтон, семья которого владеет состоянием более $ 230 млрд.

Топ-5 самых богатых семей по версии Bloomberg выглядит так:

семья Уолтон (владеет 48% ритейлера Walmart) — $ 238,2 млрд, три поколения;

семья Марс (кондитерская и продуктовая компания Mars) — $ 141,9 млрд, пять поколений;

семья Кох (промышленный холдинг Koch Industries) — $ 124,4 млрд, три поколения;

семья Эрме (дом моды Hermes) — $ 111,6 млрд, шесть поколений;

династия Аль Сауд, правители Саудовской Аравии — $ 100 млрд, три поколения.

Издание не включило в рейтинг такие известные династии, как, скажем, семья Рокфеллеров, поскольку они широко разветвлены и их активы трудно отследить. В рейтинг также не вошли миллиардеры в первом поколении и семьи, состояние которых контролирует один наследник.

Напомним, в 2021 году количество миллиардеров в списке богатейших людей мира Forbes выросла до рекордного количества — 2755 человек.

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