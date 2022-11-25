Самые четкие изображения разрушенного газопровода "Северный поток-2" сняты подводным дроном: видео

Датское телевидение показало первые изображения разрушений, вызванных взрывом на газопроводе "Северный поток-2", получив разрешение от власти отправить подводный дрон в воду экономической зоны Дании.

Об этом сообщили на сайте телеканала TV 2/Bornholm.

Датские телевизионщики несколько недель ждали разрешения провести съемку под водой. Получив права доступа, телевизионная бригада на лодке отправилась к месту прорыва трубопровода и там запустила подводный дрон. Поиски места взрыва продолжались около пяти часов.

Телевизионная группа получила почти трехминутные кадры полностью разрушенного участка трубы.

Изображения четко показывают, что по крайней мере один сегмент трубопровода отсутствует после произошедшего 26 сентября инцидента и причины которого до сих пор точно не выяснены.

Это первые официальные изображения поврежденного трубопровода, отснятые в экономической зоне Дании, отмечает телеканал.

"Северный поток-2" является одним из двух трубопроводов для поставок российского газа в Европу. Он был разрушен в результате двух взрывов. На газопроводе "Северный поток-1" также произошли два взрыва – в экономической зоне Дании и Швеции.

В Кремле назвали взрывы "актом международного терроризма". Бенефициарами были США, Польша и Украина.

Напомним, следователи из Швеции утверждают, что взрывы на российских газопроводах "Северный поток" были результатом диверсии.

Читайте также: