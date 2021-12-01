Самые дорогие города мира в 2021 году: кто попал в список и на какой позиции Киев

Самые дорогие города мира в 2021 году: кто попал в список и на какой позиции Киев

Тель-Авив поднялся в рейтинге самых дорогих городов из-за усиления израильского шекеля по отношению к доллару, а также роста цен на транспорт и продукты питания.

Рейтинг самых дорогих для жизни городов в мире в 2021 году возглавил израильский город Тель-Авив, поднявшийся с 5 места прошлогоднего списка.

Об этом свидетельствует обновленный рейтинг, опубликованный Economist Intelligence Unit в среду, 1 декабря.

Также читайте Киев резко подскочил в рейтинге самых дорогих городов для эмигрантов

В EIU заявили, что Тель-Авив поднялся в рейтинге преимущественно потому, что курс израильской валюты, шекеля, "поддерживался по отношению к доллару благодаря успешному внедрению Израилем вакцины против коронавируса". Кроме того, в Израиле значительно выросли цены на продукты питания, транспорт и алкоголь.

На второе место в рейтинге опустилась столица Франции Париж, за ним – Сингапур. В пятерке лидеров также Цюрих и Гонконг.

Наибольшее падение рейтинга произошло в Риме (Италия) из-за резкого падения цен на продукты и одежду. Относительно Киева украинская столица поднялась на 13 позиций по сравнению с 2020 годом и сейчас находится на 88 месте рейтинга.

В целом перечень самых дорогих городов для жизни в мире выглядит так:

Тель-Авив (Израиль)

Париж (Франция)

Сингапур

Цюрих (Швейцария)

Гонконг

Нью-Йорк (США)

Женева (Швейцария)

Копенгаген (Дания)

Лос-Анджелес (США)

Осака (Япония)

Вена (Австрия)

Сидней (Австралия)

Мельбурн (Австралия)

Хельсинки (Финляндия)

Лондон (Великобритания)

Дублин (Ирландия)

Франкфурт (Германия)

Шанхай (Китай).

Сирийский город Дамаск стал самым дешевым городом для жизни. Эту позицию он занимал и в 2020 году. За ним следуют Триполи в Ливии и Ташкент, столица Узбекистана.

"В течение следующего года мы ожидаем дальнейшего роста стоимости жизни во многих городах, поскольку заработная плата растет во многих секторах. Однако мы также ожидаем, что центральные банки осторожно повысят процентные ставки, чтобы остановить инфляцию. Поэтому рост цен должен начаться умеренно с уровня этого года", – сказала Упасана Датт, руководитель отдела мировой стоимости жизни в EIU.

Читайте также: