Мир
621
Самые известные сиамские близнецы стали мамами (фото)

Мир обсуждает сенсационную новость: самые известные сиамские близнецы Эбби и Бриттани, вероятно, стали мамами.

Самые известные сиамские близнецы мира, вероятно, стали мамами (фото) / © Bild Russian в Telegram

Недавно мир облетела новость, вероятно, самые известные сиамские близнецы Эбби и Бриттани стали матерями. Хотя официальных заявлений пока не последовало, слухи распространились после того, как сестер заметили с автокреслом.

Об этом пишет Bild.

По данным издания The US Sun, близнецы, работающие школьными учителями, выглядели истощенными, что может свидетельствовать о недавних родах. Это стало бы исполнением давней мечты сестер, которые еще в юности заявляли о своем желании иметь ребенка.

Это событие вызвало большой резонанс, поскольку медицинское сообщество давно изучало особенности организма близнецов. Вонм имеют общую печень, кишечник и репродуктивные органы. А в 2021 году одна из близнецов, Эбби, вышла замуж за американского ветерана Джошуа Боуллинга.

Самые известные сиамские близнецы Эбби и Бриттани. / © Bild Russian в Telegram

Самые известные сиамские близнецы Эбби и Бриттани. / © Bild Russian в Telegram

Напомним, в Турции сиамские близнецы пережили невероятную операцию по разъединению. Сестры по имени Миналь и Мирха родились в Пакистане в прошлом году и имели общие жизненно важные кровеносные сосуды и мозговую ткань, что делало операцию по их разделению чрезвычайно рискованной.

А другие сиамские близнецы, имеющие общие половые органы, рассказали о своей «неудобной» сексуальной жизни. 19-летние сестры, известные только как Миа и Лиа по соображениям конфиденциальности, обратились в социальные сети, чтобы подробно рассказать о своей сексуальной ориентации и о сексе, поскольку одну из них привлекают мужчины, а другую — женщины.

621
