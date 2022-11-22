"Самые кровопролитные войны разгораются тогда, когда маленькие лидеры начинают грезить великими империями": Подоляк передал "привет" венграм

Советник руководителя ОП отметил, что неусвоенные уроки истории повторяются.
Каждый, кто в XXI веке хочет заработать политбалы, паразитируя на исторических травмах, создает угрозу международной безопасности.
Об этом написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter, намекая на недавний инцидент, когда премьер Венгрии Виктор Орбан надел шарф с картой "Великой Венгрии", в состав которой вошли территории Украины и Румынии.
"Самые кровопролитные войны разгораются тогда, когда маленькие лидеры начинают грезить великими империями. Каждый, кто в XXI веке хочет заработать политбалы, паразитируя на исторических травмах, создает угрозу международной безопасности. Неусвоенные уроки истории повторяются. Даже венгерской", — отметил Подоляк.
Напомним, премьер Венгрии пришел на товарищеский футбольный матч между сборными Венгрии и Греции в Будапеште с шарфом, на котором изображена карта "Великой Венгрии", в состав которой вошли территории Украины и Румынии.
Посла Венгрии вызвали в МИД Украины из-за выходки Орбана. "К сведению которого будет доведена неприемлемость поступка Виктора Орбана", сообщил спикер МИД Олег Николенко.
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