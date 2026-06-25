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Самые мощные землетрясения в истории: какие катастрофы унесли больше всего жизней
Землетрясения магнитудой более 8 и 9 баллов могут вызвать не только масштабные разрушения, но и смертоносные цунами. Некоторые из таких катастроф унесли сотни тысяч жизней и изменили целые регионы.
После мощных землетрясений в Венесуэле, где толчки магнитудой 7,2 и 7,5 почувствовали в разных регионах страны, снова встал вопрос о сильнейших землетрясениях в истории.
Об этом говорится в материале The Hindu.
По данным Геологической службы США, самые мощные землетрясения, когда-либо фиксировавшиеся в мире, имели магнитуду от 8,6 до 9,5. Часто к наибольшему количеству жертв приводили не толчки, а цунами, оползни и разрушение инфраструктуры.
Большое чилийское землетрясение, 1960 год
Самое мощное землетрясение в истории было зафиксировано в Чили в 1960 году. Его магнитуда составила 9,5.
Катастрофа известна как Вальдивийское или Большое чилийское землетрясение. Оно повлекло за собой масштабные разрушения и мощное цунами. Погибли более 1600 человек в Чили и за его пределами, еще тысячи получили ранения.
Аляска, США, 1964 год
В 1964 году мощное землетрясение магнитудой 9,2 произошло в районе залива Принца Уильяма на Аляске. Толчки продолжались почти пять минут.
Это было сильнейшее землетрясение в истории США. Оно вызвало масштабные оползни, сильное цунами и наводнения. Погибли более 130 человек. После основного толчка в регионе еще несколько недель продолжались тысячи афтершоков.
Суматра, Индонезия, 2004 год
Одно из самых смертоносных землетрясений в истории произошло в 2004 году у побережья Суматры. Его магнитуда составила 9,1.
Землетрясение повлекло за собой катастрофическое цунами, которое накрыло страны Южной и Юго-Восточной Азии, а также добралось до побережья Восточной Африки. В общей сложности погибли более 230 тысяч человек. Только в Индонезии количество жертв превысило 167 тысяч.
Тохоку, Япония, 2011 год
В 2011 году у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 9,1.
Оно вызвало мощное цунами, которое обрушилось на побережье и повредило атомную электростанцию "Фукусима". Из-за потери электроснабжения и систем охлаждения на трех реакторах произошло расплавление активной зоны.
В результате землетрясения и цунами погибли более 18 тысяч человек. Часть пропавших без вести так и не нашли.
Камчатка, Россия, 1952 год
В 1952 году возле Камчатки произошло землетрясение магнитудой 9,0. Оно привело к значительным разрушениям и цунами, волны которого дошли до Гавайев и достигали примерно 9 метров.
Несмотря на масштабность катастрофы, о погибших не сообщали.
Чили, 2010 год
В 2010 году центральную часть Чили всколыхнуло землетрясение магнитудой 8,8. Толчки продолжались более минуты и вызвали цунами.
В результате катастрофы погибли более 500 человек.
Эквадор, 1906 год
В 1906 году у побережья Эквадора произошло землетрясение магнитудой 8,8. Оно также вызвало цунами.
Жертвами катастрофы стали около 1500 человек. Последствия землетрясения ощущались вдоль побережья Центральной Америки, а также в Сан-Франциско и Японии.
Аляска, США, 1965 год
В 1965 году у Алеутских островов, в районе островов Рат, произошло землетрясение магнитудой 8,7. Оно вызвало цунами высотой около 11 метров.
Разрушения были относительно незначительными: сообщали о трещинах в зданиях и повреждении взлетной полосы.
Тибет, 1950 год
В 1950 году в Тибете произошло землетрясение магнитудой 8,6. В результате катастрофы погибли по меньшей мере 780 человек.
Были разрушены десятки сел. Одно из них, по сообщениям, сдвинулось в реку. Мощные оползни также перекрыли реку Субансири в Индии. Когда вода прорвала естественную запруду, образовалась семиметровая волна, повлекшая новые жертвы.
Суматра, Индонезия, 2012 год
В 2012 году у западного побережья северной Суматры произошло землетрясение магнитудой 8,6.
Несмотря на большую силу толчков, землетрясение повлекло за собой относительно незначительные разрушения. В то же время оно усилило напряжение на разломе, ранее ставшем источником разрушительного цунами в 2004 году. Сообщалось о 5 погибших.
Землетрясение в Венесуэле: что известно
Накануне Венесуэлу всколыхнула серия мощных землетрясений. Подземные толчки почувствовали, в частности, в столице Каракасе, где люди массово покидали здания и выходили на улицы.
По данным Геологической службы США, первое землетрясение магнитудой 7,1 зафиксировали вблизи города Морон на карибском побережье Венесуэлы — примерно в 168 километрах к западу от Каракаса. Менее чем через минуту регион потряс второй, более мощный толчок магнитудой 7,5.
В нескольких районах Каракаса сообщали об обрушениях зданий и повреждениях жилой инфраструктуры. Местные власти начали аварийно-спасательные работы, а спасатели продолжают искать людей под завалами.
По состоянию на утро сообщали по меньшей мере о 32 погибших и 700 раненых в столице. В то же время эти данные не учитывают возможные жертвы в штате Ла-Гуайра, близ Каракаса и городского аэропорта, который, по предварительной информации, пострадал больше всего.
Временный президент Венесуэлы Делси Родригес назвала землетрясение "настоящей трагедией" и заявила, что спасательные работы продолжаются. По ее словам, к разбору завалов должны присоединиться спасательные бригады из других стран.
Министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо сообщал, что толчки ощущались сразу в нескольких штатах страны.