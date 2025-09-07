Самые опасные страны Европы в 2025 году: кто в топ-10

Турция / © pixabay.com

Эксперты составили рейтинг самых опасных стран Европы в 2025 году. Первое место в списке заняла Украина из-за активных боевых действий, Россия и Беларусь также попали в топ из-за военной агрессии, политической нестабильности и высокого уровня угроз для туристов и местных жителей.

Об этом пишет издание ukrainepuls.

Рейтинг составлен на основе нескольких ключевых факторов: военных конфликтов, политической ситуации, уровня преступности и других потенциальных рисков для людей, находящихся на территории этих стран.

Украина — очень высокий уровень опасности

Страна возглавила рейтинг из-за полномасштабной войны, постоянных обстрелов и военного положения. Больше всего рискуют жители востока и юга, а сигнализация воздушной тревоги раздается на всей территории.

Россия — очень высокий уровень риска

Из-за агрессии против Украины, политических репрессий и угроз для иностранцев большинство мировых правительств советуют избегать поездок в РФ.

Беларусь — высокий риск

Напряженность на границах, политические репрессии и тесный союз с Россией делают страну опасной для туристов.

Сербия — средне-высокий риск

Конфликты с Косово и регулярные протесты в северных регионах страны создают потенциальные угрозы для безопасности.

Косово — средне-высокий риск

Этнические противоречия и политическая нестабильность делают северные территории страны особенно опасными для посетителей.

Босния и Герцеговина — средний уровень опасности

Политическая напряженность и остаточные мины с войн 1990-х годов в сельских районах сохраняют угрозу для жителей и туристов.

Молдова — средний риск

Конфликт в Приднестровье и геополитическая нестабильность формируют непростую ситуацию с безопасностью.

Франция — средний риск

Туристам следует быть внимательными из-за возможных протестов, террористических угроз и высокого уровня мелких краж, особенно в крупных городах вроде Парижа.

Италия — средний риск

Основные опасности для туристов — мошенничество, кражи и локальные протесты. Бдительность рекомендуется проявлять в Риме и Неаполе.

Турция (европейская часть) — средний риск

Нестабильная политическая ситуация, близость к зоне конфликта на границе с Сирией и риски природных катастроф, в частности землетрясений, делают даже туристические регионы потенциально опасными.

Безопасность туристов в Европе в 2025 году значительно варьируется. Высокий и очень высокий риск наблюдается преимущественно в странах, связанных с войной и политическими кризисами, тогда как традиционные туристические направления требуют осторожности из-за локальных преступлений и протестных акций.

Напомним, ранее мы писали о том, что Европейская комиссия объявила, что с 12 октября 2025 года начнется поэтапное внедрение новой системы въезда в страны Евросоюза для граждан третьих стран.