"Самые смертоносные 24 часа": более 700 человек погибли в Секторе Газа за последние сутки

Более 700 палестинцев погибли в результате авиаударов израильской авиации в Секторе Газа за последние 24 часа, сообщило министерство здравоохранения ХАМАС.

Об этом пишет BBC.

Вооруженные силы Израиля заявили, что за тот же период они нанесли удары по 400 "террористическим целям" и убили нескольких командиров ХАМАСа. Они также заявили, что не будут уменьшать количество атак, несмотря на освобождение группировкой ХАМАС еще двух заложников.

Агентства ООН тем временем "умоляют на коленях" о постоянном и безопасном доступе гуманитарной помощи к Сектору Газы. Треть больниц в Газе не работает из-за нехватки электроэнергии, лекарств и персонала, а также критической нехватки чистой воды.

Атака Израиля на Сектор Газа

Израиль начал бомбардировку позиций ХАМАС в ответ на беспрецедентную атаку боевиков на Израиль 7 октября, во время которой погибли по меньшей мере 1400 человек, а 222 взяли в заложники. По данным палестинского министерства здравоохранения, с тех пор в Газе было убито около 5800 человек.

Ночью израильская армия нанесла сотен авиаударов по разным местам в секторе Газа. На юге в городах Хан-Юнис и Рафах погибли люди, сбежавшие с севера анклава после приказа израильских военных эвакуироваться с этой территории, сообщили местные чиновники.

Среди них 13 членов одной семьи из города Газа, проживавших в жилом доме в Караре, на северо-восточной окраине Хан-Юниса. Население города выросло с 400 000 человек до 1,2 миллиона за последние недели. Выживший родственник рассказал: “Мы спали, и вдруг произошел сильный взрыв. Вся моя семья мертва”.

Корреспондент BBC Рушди Абу Алуф говорит, что во вторник, 24 октября, утром в городской больнице, когда тела выносили из морга и увозили для погребения, царили боль, шок и гнев. Присутствующие говорили, что в секторе Газа "нет безопасного места".

Позже сообщили, что около 20 человек погибли в результате удара по жилому дому в густонаселенном районе Амаль города Хан-Юнис.

"Самые смертоносные 24 часа"

Министерство здравоохранения ХАМАС заявило, что это были самые смертоносные 24 часа войны. Они сообщили о 704 погибших, в том числе 305 детей, 173 женщин и 78 пожилых людей. Таким образом, общее число погибших в Секторе Газа достигло 5791 человека.

По последним данным, в Секторе Газы погибли три гражданина Украины — двое детей и женщина.

Армия обороны Израиля ( ЦАХАЛ ) заявила во вторник, 24 октября, утром, что ее самолеты нанесли удары по "десяткам объектов террористической инфраструктуры и баз ХАМАСа" в нескольких северных районах в городе Газа и вокруг него, а также по "тоннельной шахте ХАМАСа" ” у побережья Средиземного моря.

"Полностью уничтожить ХАМАС"

В сообщении также говорится об авиаударах по командным центрам ХАМАСа и плацдармам, расположенным в мечетях. В результате ударов погибли заместители командиров трех батальонов военного крыла ХАМАСа, а также десятки боевиков ХАМАСа, обстреливавших Израиль ракетами.

«Мы хотим полностью уничтожить ХАМАС – его лидеров, его военную ветвь и оперативные штабы, – сказал начальник штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герцы Галле в понедельник, 23 октября. — Единственный путь — это непрекращающиеся атаки, которые наносят ущерб ХАМАСу везде и всеми способами».

Он также заявил, что израильские войска "хорошо подготовлены к наземным операциям" и сосредоточены вдоль границы с Сектором Газы, имея в виду, что вторжение в скором времени начнется.

Генерал выступил до того, как ХАМАС освободил двух пожилых израильских женщин — 85-летнюю Йохевед Лифшиц и 79-летнюю Нурит Купер, захваченных в заложники в кибуке Нир-Оз недалеко от Газы 7 октября. Остальных жителей кибуца убили, а мужчины женщин остаются в плену.

Йохевед Лифшиц рассказала журналистам, что в плену ХАМАС "прошла сквозь ад"/Associated Press

Гуманитарная ситуация в Газе резко ухудшается

Тем временем гуманитарная ситуация в секторе Газа ухудшается все больше, в регионе не хватает еды, воды и убежища для 1,4 миллиона людей, покинувших свои дома.

Министерство здравоохранения предупредило, что палестинская система здравоохранения может вскоре обрушиться, ведь 12 из 32 больниц в секторе Газа уже не работают. У других заканчивается горючее и они обслуживают только самых тяжелых пациентов.

Представитель агентства ООН по делам палестинских беженцев, UNRWA, которое проводит крупнейшую гуманитарную операцию в Газе, предупредила, что у них также заканчиваются запасы горючего.

На брифинге в Женеве UNRWA сообщила, что с 21 октября только 54 грузовика с гуманитарной помощью смогли проехать через контролируемый Египтом пропускной пункт Рафах. До этого Газа получала около 500 грузовиков в день.

В ВОЗ также отмечают, что топливо, которое до сих пор не пропускают, необходимо для опреснительных заводов, пекарен и больниц.

Дефицит чистой воды и еды в Газе

Дефицит чистой воды стал критическим, люди имеют доступ только к 1-3 литрам воды в день. По данным ВОЗ, базовый минимум составляет 15 литров в день.

Во Всемирной продовольственной программе заявили, что сократили продовольственные пайки, чтобы обеспечить едой как можно больше людей.

Эмад Абуасси, который 10 месяцев назад переехал из Блэкпула в Англию в северную часть Сектора Газы вместе с женой и четырьмя детьми, рассказал BBC, что сейчас они живут в двухкомнатной квартире в Хан-Юнисе, где вместе с ними проживает еще 50 человек.

“Мы выживаем. Нам удалось съесть половину бутерброда – мне и моим детям сегодня утром, – рассказал он. — За хлебом стоят очереди в полкилометра. Я не знаю, что будет с нами в ближайшие два-три дня”.

Израиль согласился на ограниченные поставки гуманитарной помощи, но разрешил провозить топливо, заявив, что ХАМАС может использовать его в военных целях.

Спикер ЦАХАЛа опубликовал спутниковое фото, на котором видно 12 топливных цистерн возле КПП Рафах, которые, по его словам, содержат сотни тысяч литров принадлежащего ХАМАС дизельного топлива. Он утверждает, что боевики "воруют дизель у гражданских и передают его в тоннеле запускающим ракеты и высокопоставленным должностным лицам".

Напомним, министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдуллахиан предупредил Израиль и США, что ситуация на Ближнем Востоке может "выйти из-под контроля", если эти две страны "немедленно не прекратят преступления против человечества в Газе".

Читайте также: