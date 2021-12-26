Самые удивительные елки мира: подборка рождественских деревьев из разных уголков планеты (фото)

Самые удивительные елки мира: подборка рождественских деревьев из разных уголков планеты (фото)

Как выглядят елки в разных уголках мира смотрите в материале ТСН.ua.

Весь мир готовится праздновать новогодние праздники – Рождество и Новый год. Традиционно к ним большинство городов мира украшают центральные части, устанавливают елки, обустраивают праздничные городки и ярмарки. Как выглядят елки в разных уголках мира смотрите в материале ТСН.ua.

Антверпен, Бельгия

Так выглядит елка в историческом центре Антверпена в Бельгии.

Елка в Антверпене, Бельгия / Associated Press

Бейрут, Ливан

Главная елка в Ливане расположена в Бейруте на площади Сасин. Ее зажгли 7 декабря во время открытия рождественских праздников.

Associated Press

Бишкек, Кыргызстан

На площади Ала-Тоо в Бишкеке, Кыргызстан елку зажгли в пятницу, 17 декабря.

Елка в Кыргызстане / Associated Press

Бразилиа, Бразилия

Новогоднее дерево в столице Бразилии расположено у Столичного собора.

Елка в Бразилии / Associated Press

Ватикан

Рождественская елка в Ватикане расположена на центральной площади Святого Павла. 113-летнее дерево высотой 28 метров является подарком от города Андал, расположенного в северо-восточной Италии. На площади также разместился вертеп.

Associated Press

Вильнюс, Литва

В Вильнюсе (Литва) национальная елка появилась на кафедральной площади в конце декабря.

Елка в Вильнюсе, Литва / Associated Press

Инсбург, Австрия

Рождественская елка и рождественская ярмарка в Инсбруке, Австрия работает с конца ноября.

Елка в Инсбурге, Австрия / Associated Press

Лиссабон, Португалия

Так выглядит главная елка Португалии в Лиссабоне.

Елка в Лиссабоне, Португалия / Associated Press

Лондон, Великобритания

В этом году елка на правительственной улице Даунинг стрит в Лондоне загорелась 1 декабря. Участие в мероприятии принял премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Елка в Лондоне, Великобритания / Associated Press

Сеул, Южная Корея

В Сеуле новогодняя елка пылает традиционными желтыми, красными и белыми цветами.

Елка в Сеуле (Южная Корея) / Associated Press

Стамбул, Турция

Елка возле мечети Таксим на центральной исторической площади в Стамбуле, Турция.

Елка в Стамбуле, Турция / Associated Press

США

Вашингтон

Возле Капитолия США в Вашингтоне елку ежегодно зажигают с 1964 года. В 2021 году на лужайке Западного фронта Капитолийского холма елку зажгли 1 декабря. В этом году это белая пихта из Национального леса Six Rivers в Калифорнии.

Елка возле Капитолия, США / Associated Press

Нью-Йорк

Уже 80-й год подряд рождественскую елку зажигают возле Рокфеллер-центра.

Елка в Нью-Йорке возле Рокфеллер-центра / Associated Press

Сакраменто

Огни елки Капитолия штата Калифорния в Сакраменто.

Елка в Сакраменто, Калифорния, США / Associated Press

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