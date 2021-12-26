Самые удивительные елки мира: подборка рождественских деревьев из разных уголков планеты (фото)

Как выглядят елки в разных уголках мира смотрите в материале ТСН.ua.
Весь мир готовится праздновать новогодние праздники – Рождество и Новый год. Традиционно к ним большинство городов мира украшают центральные части, устанавливают елки, обустраивают праздничные городки и ярмарки. Как выглядят елки в разных уголках мира смотрите в материале ТСН.ua.
Антверпен, Бельгия
Так выглядит елка в историческом центре Антверпена в Бельгии.
Бейрут, Ливан
Главная елка в Ливане расположена в Бейруте на площади Сасин. Ее зажгли 7 декабря во время открытия рождественских праздников.
Бишкек, Кыргызстан
На площади Ала-Тоо в Бишкеке, Кыргызстан елку зажгли в пятницу, 17 декабря.
Бразилиа, Бразилия
Новогоднее дерево в столице Бразилии расположено у Столичного собора.
Ватикан
Рождественская елка в Ватикане расположена на центральной площади Святого Павла. 113-летнее дерево высотой 28 метров является подарком от города Андал, расположенного в северо-восточной Италии. На площади также разместился вертеп.
Вильнюс, Литва
В Вильнюсе (Литва) национальная елка появилась на кафедральной площади в конце декабря.
Инсбург, Австрия
Рождественская елка и рождественская ярмарка в Инсбруке, Австрия работает с конца ноября.
Лиссабон, Португалия
Так выглядит главная елка Португалии в Лиссабоне.
Лондон, Великобритания
В этом году елка на правительственной улице Даунинг стрит в Лондоне загорелась 1 декабря. Участие в мероприятии принял премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Сеул, Южная Корея
В Сеуле новогодняя елка пылает традиционными желтыми, красными и белыми цветами.
Стамбул, Турция
Елка возле мечети Таксим на центральной исторической площади в Стамбуле, Турция.
США
Вашингтон
Возле Капитолия США в Вашингтоне елку ежегодно зажигают с 1964 года. В 2021 году на лужайке Западного фронта Капитолийского холма елку зажгли 1 декабря. В этом году это белая пихта из Национального леса Six Rivers в Калифорнии.
Нью-Йорк
Уже 80-й год подряд рождественскую елку зажигают возле Рокфеллер-центра.
Сакраменто
Огни елки Капитолия штата Калифорния в Сакраменто.
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