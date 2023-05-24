Самый богатый человек мира обеднел за сутки более чем на $11 млрд: что произошло

Однако даже после потери такой суммы денег состояние Бернара Арно составляет 191,6 млрд дол.

Самый богатый человек мира Бернар Арно потерял 11,2 млрд долл. за один день из-за опасений, что ослабление экономики в США приведет к снижению спроса на предметы роскоши.

Об этом сообщает Bloomberg.

Основатель и президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно в течение большей части 2023 года следил, как его состояние стремительно росло. Ведь резко выросли цены на акции европейских компаний, производящих предметы роскоши.

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Однако 23 мая Арно лишился части своих достижений. Так, в тот день акции LVMH упали на 5% в Париже – больше всего за год. Это произошло на фоне более широкого падения акций, в результате которого европейский сектор роскоши потерял около 30 млрд дол.

Однако даже несмотря на падение состояния, капитал Арно составляет 191,6 млрд долл., свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index. Состояние французского миллиардера в 2023 году выросло на 29,5 млрд дол.

Напомним, в апреле 2023 года Бернар Арно был признан самым богатым человеком мира по версии журнала Forbes, потеснив с лидерской позиции рейтинга изобретателя и миллиардера Илона Маска.

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