Самый богатый человек мира обеднел за сутки более чем на $11 млрд: что произошло

Однако даже после потери такой суммы денег состояние Бернара Арно составляет 191,6 млрд дол.
Самый богатый человек мира Бернар Арно потерял 11,2 млрд долл. за один день из-за опасений, что ослабление экономики в США приведет к снижению спроса на предметы роскоши.
Об этом сообщает Bloomberg.
Основатель и президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно в течение большей части 2023 года следил, как его состояние стремительно росло. Ведь резко выросли цены на акции европейских компаний, производящих предметы роскоши.
Однако 23 мая Арно лишился части своих достижений. Так, в тот день акции LVMH упали на 5% в Париже – больше всего за год. Это произошло на фоне более широкого падения акций, в результате которого европейский сектор роскоши потерял около 30 млрд дол.
Однако даже несмотря на падение состояния, капитал Арно составляет 191,6 млрд долл., свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index. Состояние французского миллиардера в 2023 году выросло на 29,5 млрд дол.
Напомним, в апреле 2023 года Бернар Арно был признан самым богатым человеком мира по версии журнала Forbes, потеснив с лидерской позиции рейтинга изобретателя и миллиардера Илона Маска.
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