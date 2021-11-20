Самый богатый в мире пес продает бывший особняк Мадонны в Майами за 32 млн долларов (фото)

Известная певица продала его 20 лет назад, а теперь он снова выставлен на продажу.

Самый богатый пес в мире — немецкая овчарка по имени Гюнтер VI, унаследовавший от своей покойной владелицы — немецкой графини Карлотты Лейбенштейн огромное состояние, продает имение в Майами за 32 миллиона долларов.

Об этом сообщает People.

Так, особняк с девятью спальнями и восемью ваннами, когда-то принадлежал известной певице Мадонне. Частная усадьба расположена на участке площадью 51 тыс. квадратных футов (47 тыс. м кв). Он имеет ландшафтный дизайн, открытые водоемы и вид на город, а также бассейн, фонтан и причал. Сам дом имеет площадь 780 м кв.

Дело по продаже особняка в Майами было поручено агенту по недвижимости Рути Ассулин из команды "Assouline в Compass". "Мы продали бесчисленное количество домов за много миллионов долларов, но этот, безусловно, первый, который продает животное. Когда мне сказали, что недвижимость принадлежит собаке, я не поверила", — рассказала Рута People.

Она добавила – что должна была пройти строгий тест на нюх, прежде чем получить одобрение на участие в сделке по продаже от Гюнтера. "Во время нашей первой встречи с Гюнтером он подбежал ко мне, сильно поцеловал и слизал мою помаду. Я думаю, что это скрепило сделку", — поделилась агент по недвижимости.

Как пишет издание, покойная немецкая графиня Карлотта Лейбенштейн, умершая в 1992 году, завещала все свое состояние в 80 миллионов долларов своей любимой собачке — Гюнтеру III — деду Гюнтера VI, поскольку у нее не было детей или близких родственников. А уже от своего деда Гюнтер VI и унаследовал все состояние и особняк в Майами, который Гюнтер III приобрел у Мадонны 20 лет назад.

Указывается, когда владелец домашнего животного оставляет наследство своему любимцу, то деньги обычно передаются в доверительный орган доверенного лица, предназначенного для принятия решений о том, как их тратить. Животному назначается смотритель и этот человек регулярно получает средства по уходу за ним. Таким образом смотрители Гюнтера распоряжаются состоянием пса, а также владеют бизнесами от его имени и вкладывают деньги в научные исследования. Они даже основали "Gunther Rescue", чтобы помочь нуждающимся животным.