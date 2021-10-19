Самый больший груз наркотиков за последние 15 лет: португальские пограничники перехватили яхту с кокаином

Самый больший груз наркотиков за последние 15 лет: португальские пограничники перехватили яхту с кокаином

Его хоронили в обычных тканевых мешках.

Яхту с более 5-ти тоннами кокаина перехватили португальские пограничники.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 19 октября.

Говорят, это самый большой груз наркотиков за последние 15 лет, да еще и на такой небольшом лодке. В спецоперации португальцам помогали испанские правоохранители. Кокаин прятали в обычных тканевых мешках.

Всех троих членов экипажа — двух испанцев и перуанца — задержали. Правоохранители надеются, благодаря этому вылову им удастся выйти на целую сеть наркодилеров в Латинской Америке.

Новости мира: португальские пограничники перехватили яхту с кокаином

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