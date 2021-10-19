Самый больший груз наркотиков за последние 15 лет: португальские пограничники перехватили яхту с кокаином

Его хоронили в обычных тканевых мешках.
Яхту с более 5-ти тоннами кокаина перехватили португальские пограничники.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 19 октября.
Говорят, это самый большой груз наркотиков за последние 15 лет, да еще и на такой небольшом лодке. В спецоперации португальцам помогали испанские правоохранители. Кокаин прятали в обычных тканевых мешках.
Всех троих членов экипажа — двух испанцев и перуанца — задержали. Правоохранители надеются, благодаря этому вылову им удастся выйти на целую сеть наркодилеров в Латинской Америке.