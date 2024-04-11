Самый большой аэропорт в мире: где и когда его построят и фото масштабного проекта

Предполагается, что он будет обслуживать 120 миллионов пассажиров.
Саудовская Аравия планирует построить самый большой аэропорт в мире.
Об этом пишет Metro.
Открытие Международного аэропорта имени короля Салмана в Эр-Рияде запланировано к 2030 году.
Как сообщается, на площади более 57 квадратных километров ошеломляющие 12 квадратных километров будут отведены для торговых точек.
По оценкам, новое сооружение будет обслуживать 120 миллионов пассажиров, а к 2050 году эта цифра, вероятно, вырастет до 185 миллионов, что является частью усилий, направленных на развитие туризма в Эр-Рияде.
Аэропорт будет иметь 4 терминала, а также будет создан отдельный грузовой терминал. В общей сложности планируется построить 6 параллельных взлетно-посадочных полос.
"Проект аэропорта отвечает видению Саудовской Аравии по превращению Эр-Рияда в один из десяти наиболее экономически развитых городов мира и поддержке роста населения Эр-Рияда до 15-20 миллионов человек к 2030 году", — говорится в заявлении Саудовского пресс-агентства.
Сейчас самым большим аэропортом в мире является Международный аэропорт имени короля Фахда, также известный как аэропорт Даммам в Саудовской Аравии.
Открытый для коммерческих операций в 1999 году, он ранее служил военно-воздушной базой США во время войны в Персидском заливе, а теперь обеспечивает соединение с 43 пунктами назначения. Более 10 миллионов пассажиров ежегодно прилетают и вылетают из аэропорта, здесь работают 37 авиакомпаний. Это также третий аэропорт в Саудовской Аравии по объему пассажиропотока.
Самые большие аэропорты мира:
- Международный аэропорт имени короля Фахда (DMM) – 774 квадратных километра – Саудовская Аравия
- Международный аэропорт Денвера (DEN) – 137 квадратных километров – Колорадо
- Аэропорт Стамбул (IST) – 76 квадратных километров – Стамбул
- Международный аэропорт Даллас/Форт-Ворт (DFW) – 67 квадратных километров – Техас
- Международный аэропорт Орландо (MCO) – 52 квадратных километра – Флорида
- Международный аэропорт Вашингтона Даллеса (IAD) – 47 квадратных километров – Вашингтон
- Международный аэропорт Пекина Дасин (PKX) – 47 квадратных километров – Пекин
- Межконтинентальный аэропорт имени Джорджа Буша (IAH) – 44 квадратных километра – Техас
- Шанхайский международный аэропорт Пудун (PVG) – 39 квадратных километров – Шанхай
- Международный аэропорт Каира (CAI) – 36 квадратных километров – Каир
Напомним, в Украине уже в этом году могут открыть аэропорт. Эксперты называют три возможных варианта: Львов, Ужгород и Киев.
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