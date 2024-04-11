Самый большой аэропорт в мире: где и когда его построят и фото масштабного проекта

Предполагается, что он будет обслуживать 120 миллионов пассажиров.

Саудовская Аравия планирует построить самый большой аэропорт в мире.

Об этом пишет Metro.

Открытие Международного аэропорта имени короля Салмана в Эр-Рияде запланировано к 2030 году.

Как сообщается, на площади более 57 квадратных километров ошеломляющие 12 квадратных километров будут отведены для торговых точек.

По оценкам, новое сооружение будет обслуживать 120 миллионов пассажиров, а к 2050 году эта цифра, вероятно, вырастет до 185 миллионов, что является частью усилий, направленных на развитие туризма в Эр-Рияде.

Проект самого большого аэропорта в Саудовской Аравии / Фото: Foster and Partners

Аэропорт будет иметь 4 терминала, а также будет создан отдельный грузовой терминал. В общей сложности планируется построить 6 параллельных взлетно-посадочных полос.

Проект самого большого аэропорта в Саудовской Аравии / Фото: Foster and Partners

"Проект аэропорта отвечает видению Саудовской Аравии по превращению Эр-Рияда в один из десяти наиболее экономически развитых городов мира и поддержке роста населения Эр-Рияда до 15-20 миллионов человек к 2030 году", — говорится в заявлении Саудовского пресс-агентства.

Проект самого большого аэропорта в Саудовской Аравии / Фото: Foster and Partners

Сейчас самым большим аэропортом в мире является Международный аэропорт имени короля Фахда, также известный как аэропорт Даммам в Саудовской Аравии.

Открытый для коммерческих операций в 1999 году, он ранее служил военно-воздушной базой США во время войны в Персидском заливе, а теперь обеспечивает соединение с 43 пунктами назначения. Более 10 миллионов пассажиров ежегодно прилетают и вылетают из аэропорта, здесь работают 37 авиакомпаний. Это также третий аэропорт в Саудовской Аравии по объему пассажиропотока.

Самые большие аэропорты мира:

Международный аэропорт имени короля Фахда (DMM) – 774 квадратных километра – Саудовская Аравия

Международный аэропорт Денвера (DEN) – 137 квадратных километров – Колорадо

Аэропорт Стамбул (IST) – 76 квадратных километров – Стамбул

Международный аэропорт Даллас/Форт-Ворт (DFW) – 67 квадратных километров – Техас

Международный аэропорт Орландо (MCO) – 52 квадратных километра – Флорида

Международный аэропорт Вашингтона Даллеса (IAD) – 47 квадратных километров – Вашингтон

Международный аэропорт Пекина Дасин (PKX) – 47 квадратных километров – Пекин

Межконтинентальный аэропорт имени Джорджа Буша (IAH) – 44 квадратных километра – Техас

Шанхайский международный аэропорт Пудун (PVG) – 39 квадратных километров – Шанхай

Международный аэропорт Каира (CAI) – 36 квадратных километров – Каир

Напомним, в Украине уже в этом году могут открыть аэропорт. Эксперты называют три возможных варианта: Львов, Ужгород и Киев.

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