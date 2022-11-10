Самый большой джекпот в истории США: мужчина сорвал более 2 млрд долларов

В США житель штата Калифорния выиграл рекордный джекпот в лотерее Powerball — $2,04 миллиарда. Это самый большой в истории страны лотерейный приз.

Об этом сообщает Forbes.

Выигрышный билет был продан в сервисном центре округа Лос-Анджелес в Альтадене. CNBC пишет, что выигрышный билет приобрел мужчина по имени Джозеф Чахаед. Он собирается поделить выигрыш со своей семьей.

"Мой сын ждет ребенка через два месяца, поэтому мы рады, что можем устроить хороший праздник в честь еще одного ребенка", — рассказал мужчина.

Победитель заберет домой меньшую сумму после вычета всех налогов. Сколько именно неизвестно, но лотерейный приз облагается федеральным подоходным налогом в размере 37% от выигрыша.

В истории общеевропейской лотереи Euromillions самый большой выигрыш пришелся на 19 июля 2022 года и составил более 232 млн долларов США.

Ранее стало известно, что в Китае мужчина выиграл в лотерею 30 миллионов долларов и не говорил об этом своей семье. Мужчина скрыл от родных свой выигрыш, поскольку убежден, что из-за больших денег они станут ленивыми.

Новости мира: в Соединенных Штатах ищут человека, который сорвал джекпот в почти 700 млн долларов

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