Самый большой "подземный театр боевых действий": что может стать кошмаром для солдат Израиля в Газе

Сеть тоннелей, построенная группировкой ХАМАС, сильно усложнит ведение боевых действий в городских условиях во время наземного вторжения Израиля в Газу. В туннелях размещены склады оружия и прочего снаряжения, продовольствия, воды, генераторов энергии, топлива.

Об этом пишет издание Independent.

Армия обороны Израиля после нескольких рейдов начала с вечера пятницы, 27 октября, постепенную наземную операцию в Секторе Газа, начиная с северных районов. И последнее, что делает ЦАХАЛ в этом деле — спешит, потому что этот театр боевых действий, включая сам город Газа, более чем сложен.

Наземная операция в Газе – ответ на смертоносную атаку ХАМАС на израильскую территорию 7 октября.

Боевики ХАМАС знают о ландшафте Газы гораздо больше, чем их израильские захватчики. У них также есть арсенал оружия, объем которого израильские солдаты не знают, в том числе тысячи беспилотников, отмечает издание.

Последствия ударов по Газе / Фото: Associated Press

Однако ХАМАС будет действовать тайно из лабиринта подземных тоннелей, известных как метро Газы. Они используют их для хранения оружия, для удерживания более 200 заложников, захваченных 7 октября. Они также будут использовать их в качестве плацдарма, чтобы осторожно и медленно устраивать засады на израильских солдат, пробирающихся по улицам Газы.

Но тем временем солдаты на земле будут уязвимы к внезапным атакам, поступающих из подполья боевиков ХАМАС. Теперь они начали заходить в некоторые из этих тоннелей в надежде предотвратить такие нападения.

Найти тоннели ХАМАС непросто

Первоначально упомянутые подземные тоннели использовали для контрабанды товаров между Сектором Газа и Египтом, а затем между Сектором Газа и Израилем. Впоследствии из-за усиления наблюдения Израилем за Сектором Газа с помощью дронов и другого электронного шпионского оборудования ХАМАС начал использовать рабочую силу и деньги для расширения сети тоннелей.

Но только во время военной операции в Секторе Газа в 2014 году израильская армия обнаружила настоящие размеры тоннелей, сооруженных ХАМАСом. После этого власти Израиля начали возводить заграждения вдоль границы с Сектором Газы, которые простирались и под землю, чтобы не допустить выхода боевиков тоннелями на израильскую сторону.

Учитывая длину подземной сети под Сектором Газа, это делает ее крупнейшим подземным театром военных действий за все время. Ибо до этого самая большая система тоннелей была создана Вьетконгом в районе к западу от Сайгона — туннели Cu chi, которые имели общую протяженность в 200 км, пишет издание Timesofisrael.

Для их уничтожения США использовали ковровые бомбардировки с использованием бомб большой мощности, заливки водой или смолой входов и вентиляционных шахт. Были также созданы специальные подразделения – "туннельные полы", для зачистки. Но все усилия не увенчались успехом и 120 км этих подземных сооружений до сих пор существуют и частично превращены Вьетнамом в мемориальный парк с интерактивными аттракционами для туристов.

В 2017 году США для удара по комплексу пещер в провинции Афганистана Нангархар использовали крупнейшую в собственном арсенале неядерную бомбу GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB) весом 9,8 тонны, которую сбросили с транспортного C-130 Hercules. В результате около 100 боевиков было уничтожено, но о поражении всей сети речь не шла.

В то же время под Сектором Газа эта сеть в 2,5 раза больше, чем во Вьетнаме. И ЦАХАЛ также понимает, что не может уничтожить эту сеть дистанционно, поэтому блокада района должна в том числе прекратить поставки топлива в генераторы, которые используются для вентиляции тоннелей ХАМАС.

В целом, ситуацию еще больше усложняет то, что именно под землей удерживают заложников. То есть речь идет не только об общевойсковой, а специфической антитеррористической операции в замкнутом пространстве с засадами, ловушками и минами.

С 2014 года израильская армия (ЦАХАЛ) задействует специальные подразделения по ведению боевых действий в туннелях. Ее военные проходили подготовку в специально для этого построенных тоннелях на территории Израиля, а также посредством виртуальной реальности. Солдаты обучены работе со спецдатчиками для определения того, что происходит в туннелях. Для получения доступа к ним используют также роботов и обученных собак.

ХАМАС, похоже, "усовершенствовал искусство" тоннелей и ведение войны за последние годы, научившись многому у сирийских повстанцев в Алеппо и боевиков-джихадистов из группировки "Исламское государство" в Мосуле.

Все пойдет не так

Единственная уверенность в ближайшие дни и недели заключается в том, что ни израильские, ни хамасовские военные операции не пойдут по плану, отмечает издание ABC News.

Независимо от того, насколько изощренной может быть такая планировка, враг "всегда имеет право голоса". Что-то пойдет не так, будут случаться несчастные случаи и погибнут невиновные.

"И, как мы видели на протяжении истории, как только начинаются войны, военные действия часто начинают жить своей собственной жизнью. Действия на тактическом уровне могут начать влиять на стратегию и политику. Любая растущая асимметрия в нравственной легитимности между Израилем и его противником будет политическим и стратегическим вызовом для израильского правительства", – пишут журналисты.

Напомним:

Группа ХАМАС напала на Израиль 7 октября, совершив рейд в мирные города и поселения, расположенные на границе с Полосой Газы. Тогда погибли более тысячи гражданских, общее число жертв составляет более 1400, еще более 200 человек стали заложниками. Уже почти четыре недели боевики ХАМАС совершают ракетные удары по Израилю.

Израиль в ответ наносит авиаудары по объектам группировки ХАМАС в Полосе Газы. Близость их расположения к гражданским объектам делает невозможным избегание жертв среди мирного населения. По данным контролируемых ХАМАС органов власти, жертвами израильских ударов стали тысячи людей в Полосе Газы, но независимого подтверждения данных группировки нет.

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