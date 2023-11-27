Самый большой в мире айсберг оторвался и начал дрейфовать впервые за 30 лет - фото

A23a также является одним из самых старых айсбергов в мире.

Самый большой в мире айсберг двигается впервые за три десятилетия, сообщили ученые.

Об этом пишет Reuters.

Антарктический айсберг под названием A23a, площадь которого составляет около 4000 квадратных километров, примерно втрое превышает размер Нью-Йорка.

С момента откола от шельфового ледника Фильхнер-Ронне в Западной Антарктиде в 1986 году айсберг в основном оказался на мели после того, как его основание застряло на дне моря Уэдделл.

Недавние спутниковые снимки показывают, что айсберг весом почти триллион тонн сейчас быстро дрейфует мимо северного края Антарктического полуострова, чему способствуют сильные ветры и течения.

Айсберг A23a / Фото: European Union/Copernicus Sentinel-3

По словам гляциолога Британской антарктической службы Оливера Марша, редко можно увидеть движущийся айсберг такого размера, поэтому ученые будут внимательно следить за его траекторией.

По мере того, как он набирает обороты, колоссальный айсберг, скорее всего, попадет в Антарктическое циркумполярное течение. Это направит его к Южному океану по пути, известному как "аллея айсбергов", где можно найти других качающихся в темных водах представителей его вида.

"Со временем он, вероятно, просто немного изящился и приобрел немного дополнительной плавучести, которая позволила ему отрываться от дна океана и толкаться океанскими течениями", — сказал Марш. A23a также является одним из самых старых айсбергов в мире.

Вполне возможно, что A23a снова сел на мель у острова Южная Джорджия. Это создаст проблему для дикой природы Антарктиды. Миллионы тюленей, пингвинов и морских птиц размножаются на острове и кормятся в окрестных водах. А23а мог бы перекрыть такой доступ.

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