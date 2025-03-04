Самый большой в мире айсберг сел на мель: экологи предупредили об опасности

Самый большой в мире айсберг А23а сел на мель у отдаленного британского острова Южная Джорджия, где проживают миллионы пингвинов и тюленей.

Об этом сообщает BBC.

Рыбаки опасаются, что им придется бороться с большими кусками льда, и это может повлиять на пингвинов, питающихся в этом районе.

Но ученые из Антарктиды говорят, что лед айсберга содержит огромное количество питательных веществ, и его таяние может вызвать так называемый взрыв жизни в океане.

Сейчас площадь глыбы составляет примерно 3234 квадратных километров.

"Это похоже на сброс бомбы посреди пустой пустыни", — говорит профессор Надин Джонстон из Британской антарктической службы.

Эколог Марк Белчиер предупредил: если айсберг распадется, его куски, вероятно, будут представлять опасность для двигающихся в местных течениях судов.

"Это может ограничить доступ судов к местным рыболовным угодьям", — пояснил эколог.

Крупнейший в мире айсберг плавал в Южном и Атлантическом океанах с тех пор, как откололся от шельфового ледника Фильхнера Ронне в 1986 году.

Специалисты прогнозируют, что приливы у острова будут поднимать глыбу вверх и вниз, поэтому она будет царапать поверхность континентального шельфа, где живут кораллы, морские улитки и губки.

По словам экологов, это повредит видам, но является естественной частью жизненного цикла.

Напомним, ранее экологи рассказали о кардинальном "смене режима" в Антарктиде.

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