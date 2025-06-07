Самый большой в Центральной Азии памятник Ленину повалили (фото)

Памятник Ленину в Оше демонтировали ночью / © из соцсетей

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В городе Ош на юге Кыргызстана местные власти решили снести 23-метровый памятник Ленину, который был самым большим монументом в честь «вождя мирового пролетариата» в Центральной Азии.

Об этом сообщает издание 24.kg

Демонтаж статуи, которая 50 лет стояла возле здания городской администрации, состоялся ночью, без лишней огласки.

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Лишь утром жители южной столицы страны, как называют город Ош, увидели гигантскую бронзовую скульптуру Ленина (ее вес составляет 7,5 тонны) на земле возле здания муниципалитета.

В городской администрации сообщили, что на месте бывшего постамента появится флагшток высотой 95 метров с национальным флагом.

Демонтаж памятника Ленину в Оше / © из соцсетей

Мэрия Оша призвала не политизировать решение о демонтаже памятника Ленину, назвав его «обычной практикой в рамках улучшения архитектурного и эстетического облика города».

В то же время сообщается, что жители города годами дискутировали по поводу уместности этого монумента, называя его рудиментом советской эпохи.

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Как известно, в Кыргызстане и Казахстане в последние годы активно меняют русскоязычные топонимы на варианты на государственном языке, что неоднократно вызывало недовольство со стороны Москвы.

Напомним, в субботу, 7 июня, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предложил поставить в Минске памятник председателю КНР Си Цзиньпину