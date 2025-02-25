Самый большой злом в криптоиндустрии: Bybit потеряла $1,5 млрд из-за хакеров

Преступники скомпрометировали холодный кошелек биржи – офлайн-систему хранения активов, которая должна обеспечивать максимальный уровень безопасности.
Одна из крупнейших криптовалютных бирж мира Bybit подверглась массированной хакерской атаке, в результате которой с ее счетов исчезли цифровые активы на сумму $1,5 млрд. Это рекордный случай в сфере криптовалют, превосходящий все предыдущие взломы.
Об этом сообщает CNBC.
Преступники скомпрометировали холодный кошелек биржи – офлайн-систему хранения активов, которая должна обеспечивать максимальный уровень безопасности. Угнанные средства, преимущественно в криптовалюте Ethereum, были оперативно переведены на разные кошельки и выведены через многочисленные платформы.
Генеральный директор Bybit Бен Чжоу заверил, что компания контролирует ситуацию, а все остальные холодные кошельки остаются безопасными. "Пожалуйста, будьте уверены — снятие средств работает в обычном режиме", — написал он в X (Twitter).
Однако новость об атаке вызвала панику среди пользователей биржи, что привело к массовому выводу средств. Чтобы успокоить клиентов, Чжоу заявил, что Bybit получила экстренную финансовую поддержку от неназванных партнеров, которая поможет компенсировать потенциальные потери.
Аналитики из Elliptic и Arkham Intelligence проанализировали движение похищенных активов и обнаружили, что следы атаки ведут к хакерской группировке Lazarus Group – киберпреступникам, связанным с правительством Северной Кореи. Известно, что эта группа годами совершает взломы криптовалютных платформ для финансирования режима КНДР.
В частности, Lazarus Group стоит за воровством:
- $611 млн у Poly Network (2021 год);
- $570 млн в Binance (2022 год);
- $200 млн в биржах Южной Кореи (2017 год).
"Мы обозначили кошельки преступников в нашей системе, чтобы не дать им возможности обналичить эти средства через другие биржи", – заявил Том Робинсон, главный научный сотрудник Elliptic.
Эксперты предупреждают, что такие массовые взломы остаются серьезным риском для рынка криптовалют. Чем сложнее преступникам будет извлечь выгоду из похищенных активов, тем меньше атак будет в будущем, отмечает Робинсон.
Bybit, которая является одной из трех крупнейших криптобирж мира, обслуживает более 60 млн. пользователей и ежедневно оперирует суммами, превышающими $36 млрд. Основанная в 2018 году, у платформы до последнего времени были активы на $16 млрд.
Читайте также :