Самый большой злом в криптоиндустрии: Bybit потеряла $1,5 млрд из-за хакеров

Одна из крупнейших криптовалютных бирж мира Bybit подверглась массированной хакерской атаке, в результате которой с ее счетов исчезли цифровые активы на сумму $1,5 млрд. Это рекордный случай в сфере криптовалют, превосходящий все предыдущие взломы.

Об этом сообщает CNBC.

Преступники скомпрометировали холодный кошелек биржи – офлайн-систему хранения активов, которая должна обеспечивать максимальный уровень безопасности. Угнанные средства, преимущественно в криптовалюте Ethereum, были оперативно переведены на разные кошельки и выведены через многочисленные платформы.

Генеральный директор Bybit Бен Чжоу заверил, что компания контролирует ситуацию, а все остальные холодные кошельки остаются безопасными. "Пожалуйста, будьте уверены — снятие средств работает в обычном режиме", — написал он в X (Twitter).

Однако новость об атаке вызвала панику среди пользователей биржи, что привело к массовому выводу средств. Чтобы успокоить клиентов, Чжоу заявил, что Bybit получила экстренную финансовую поддержку от неназванных партнеров, которая поможет компенсировать потенциальные потери.

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Аналитики из Elliptic и Arkham Intelligence проанализировали движение похищенных активов и обнаружили, что следы атаки ведут к хакерской группировке Lazarus Group – киберпреступникам, связанным с правительством Северной Кореи. Известно, что эта группа годами совершает взломы криптовалютных платформ для финансирования режима КНДР.

В частности, Lazarus Group стоит за воровством:

$611 млн у Poly Network (2021 год);

$570 млн в Binance (2022 год);

$200 млн в биржах Южной Кореи (2017 год).

"Мы обозначили кошельки преступников в нашей системе, чтобы не дать им возможности обналичить эти средства через другие биржи", – заявил Том Робинсон, главный научный сотрудник Elliptic.

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Эксперты предупреждают, что такие массовые взломы остаются серьезным риском для рынка криптовалют. Чем сложнее преступникам будет извлечь выгоду из похищенных активов, тем меньше атак будет в будущем, отмечает Робинсон.

Bybit, которая является одной из трех крупнейших криптобирж мира, обслуживает более 60 млн. пользователей и ежедневно оперирует суммами, превышающими $36 млрд. Основанная в 2018 году, у платформы до последнего времени были активы на $16 млрд.