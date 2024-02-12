Самый быстрый марафонец мира погиб в ДТП в возрасте 24 лет – фото, подробности

Кенийский легкоатлет, обладатель самого быстрого мирового рекорда в марафоне Келвин Киптум погиб в результате автокатастрофы.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

24-летний мужчина попал в ДТП в западной Кении 11 февраля. С ним был его тренер Жерве Хакизимана, который также погиб.

Последние два года Киптум покорил мир марафонского бега, установив несколько мировых рекордов.

В декабре в 2022 году он установил рекорд самого быстрого дебютного марафонского забега, показав 2 часа 1 минуту 53 секунды на Валенсийском марафоне.

В апреле в 2023 году он показал лучшее время на Лондонском марафоне – 2 часа 1 минута 25 секунд, что более чем на минуту быстрее предыдущего рекорда, установленного легендарным бегуном и соотечественником из Кении Элиудом Кипчоге.

Затем Киптум побил самый знаковый рекорд Кипчоге в октябре на Чикагском марафоне, где он пробежал самый быстрый марафон за всю историю за 2 часа 35 секунд, опередив на 34 секунды время своего соотечественника.

Келвин Киптум / Фото: Getty Images

Киптум, пробежавший три из семи самых быстрых марафонских дистанций в истории, планировал принять участие в Роттердамском марафоне в апреле этого года, где он надеялся стать первым человеком, преодолевшим двухчасовой барьер в официальном забеге.

Летом он готовился к своему олимпийскому дебюту в Париже.

Согласно отчету полиции, смертельная авария произошла в 23:00 по местному времени. Он вез своего тренера и женщину в машине недалеко от села Рифт-Валли, где он родился.

Потеряв контроль над автомобилем, вылетев с дороги и врезавшись в дерево, Киптум и Хакизимана погибли на месте. 24-летняя Шэрон Кейо выжила, получила серьезные травмы и находится в местной больнице.

Президент World Athletics Себастьян Коу сказал в своем заявлении: "Мы шокированы и глубоко расстроены, узнав о разрушительной потере Келвина Киптума и его тренера Жерве Хакизиманы. От имени всей мировой легкой атлетики мы выражаем глубочайшие соболезнования их семьям, друзьям, товарищам по команде и кенийскому народу. Невероятный спортсмен, оставивший невероятное наследие, нам его будет очень не хватать".

Напомним, полиция Германии арестовала двоих подозреваемых в убийстве 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова. Парень выступал за молодежную баскетбольную сборную Украины, а из-за войны перебрался в Германию и играл в тамошнем клубе.

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