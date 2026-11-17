Подводный тоннель в Норвегии / © CNN

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В Норвегии продолжается строительство самого длинного и глубочайшего в мире подводного автодорожного тоннеля E39 Rogfast. Сооружение протяженностью 27 километров будет проходить на глубине до 392 метров под уровнем моря. Проект должен улучшить транспортное сообщение на западе страны и сократить время отдельных поездок примерно на 40 минут.

О масштабном строительстве сообщает CNN Travel.

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Тоннель E39 Rogfast в Норвегии: длина, глубина и назначение

Тоннель Rogfast станет важной частью автомагистрали E39, цель которой — создать непрерывное автомобильное сообщение между Кристиансанном и Тронгеймом без паромных переправ. Название Rogfast происходит от норвежского словосочетания Rogaland fastforbindelse — постоянное сообщение с Ругаланном.

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В компании Norconsult, участвующей в проектировании тоннеля, отмечают, что новое транспортное звено должно способствовать формированию общего рынка жилья и труда для регионов Нур-Ерен и Гаугаланд. Именно так компания описывает одну из ключевых целей проекта. После открытия тоннеля, по прогнозам, им будут пользоваться в среднем около 13 тысяч автомобилей в сутки.

«Тоннель существенно улучшит транспортное сообщение вдоль западного побережья Норвегии, создав более быстрый и надежный маршрут между регионами Ставангера и Гаугесунна», — рассказала руководитель CNN проекта компании Анне Брит Моэн.

© CNN

© CNN

© CNN

© CNN

Как тоннель Rogfast сократит время в пути и обеспечит безопасность водителей

По данным исследования, опубликованного в научном журнале Transportation Research Procedia, норвежская автомагистраль E39 простирается примерно на 1100 км от Кристиансанна до Тронгейма. Путешествие по этому маршруту занимает около 21 часа и предусматривает несколько паромных переправ.

В норвежском управлении автомобильных дорог Statens vegvesen отмечают, что туннель Rogfast должен сократить время в пути между Бергеном и Ставангером примерно на 40 минут.

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Одной из интереснейших особенностей проекта станет транспортная развязка внутри тоннеля.

«Проект тоннеля является новаторским не только из-за его длины, но и благодаря строительству развязки посреди тоннеля для съезда на Квитсей», — объясняют в компании Norconsult. Она будет кольцевым движением и располагаться на глубине 250 метров.

© CNN

Инженеры также должны решить сложную задачу с вентиляцией тоннеля.

«Наибольшие вызовы, связанные с масштабом проекта, заключаются в обеспечении вентиляции как при обычной эксплуатации, так и в чрезвычайных ситуациях, в том числе аварий и пожаров», — отмечают в Norconsult.

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Отдельное внимание разработчики уделили психологическому комфорту водителей. По словам представителей компании, «внутри тоннеля будет разработан художественный проект, чтобы предотвратить монотонность, уменьшить страх перед тоннелями, сократить субъективное чувство времени в пути, создать чувство узнаваемости и облегчить ориентировку».

Строительство тоннеля Rogfast: стоимость, сроки и инженерные особенности

Строительство подводного тоннеля Rogfast началось в 2018 году. По данным норвежского управления автомобильных дорог Statens vegvesen, проект должен открыться для движения транспорта в 2033 году. Его стоимость выросла по сравнению с первоначальными оценками. В бюджетных документах правительства Норвегии прогнозируемая сумма составляет около 29,3 млрд крон.

Тоннель прокладывают непосредственно сквозь скальную породу. Это позволяет создать подводное сооружение без использования готовых погруженных секций. В Statens vegvesen подчеркивают, что Rogfast станет самым длинным и глубоким подводным автодорожным тоннелем в мире.

Работы ведутся одновременно с нескольких участков. Как объясняют в дорожной администрации, такой подход позволяет сократить время строительства. В частности, основные туннельные участки прокладывают навстречу друг другу со стороны Рандаберга, Бокна и Квитсей.

Напомним, ранее ТСН.ua рассказывал о перспективе строительства тоннеля под Днепром в Киеве. Инженер-проектировщик Андрей Корецкий отметил, что такой проект может быть в десять раз сложнее строительства моста. По его оценке, только геологические исследования и подготовка проектной документации будут длиться не менее полутора лет.

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